В Латвии и Литве побит рекорд по числу новых заражений коронавирусом

В Литве 1972 новых случая, 11 человек умерли, передает Rus.TVNET.

Это самое большое количество новых случаев заражения, выявленных в Литве за один день с начала эпидемии. В пятницу, 6 ноября, был зарегистрирован предыдущий рекорд - 1656 инфицированных.

В общей сложности в стране у 22 719 человек был диагностирован новый коронавирус, и у 5615 человек было подтверждено выздоровление.

Covid-19 унес жизни в общей сложности 203 человек, еще 67 из заболевших вирусом имели другую причину смерти.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, кумулятивное число случаев инфицирования на 100 000 населения в Литве за 14 дней на 7 ноября составляет 416,69.

В пятницу, 6 ноября, в Латвии выявлено 404 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Один человек умер в возрастной группе от 80 до 85. На данный момент с диагнозом Covid-19 в Латвии скончались 96 человек

За прошедшие сутки было сделано 6651 тест на наличие Covid-19, 6,1 % из которых показали положительный результат.