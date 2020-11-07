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Количество инфицированных коронавирусом по всему миру превышает 49 миллионов, а новым эпицентром распространения инфекции за последние несколько недель стала Европа - здесь зарегистрировано более 300 тысяч смертей, то есть почти четверть от общемировых людских потерь, связанных с Covid-19.

В США, где главным событием остается подсчет голосов на президентских выборах, в пятницу было выявлено 127 000 новых инфицированных - третий антирекорд в течение трех дней подряд.

Греция с субботы вводит режим карантина, а Британия закрыла въезд прибывающим из Дании из-за коронавируса у норок. Об этих и других новостях о ситуации с Covid-19 в мире - в нашем ежедневном обзоре.

EPA Все музеи в Греции закрылись на карантин

Греция - новый локдаун с субботы

Вторая волна коронавирусной инфекции достигла и Греции, власти которой с 6.00 утра субботы ввели по всей стране строгие ограничения.

Грекам разрешается выходить на улицу только после того, как они сделают официальный запрос по мобильному телефону и получат авторизацию.

Открыты только магазины, торгующие товарами первой необходимости, и аптеки. Повторный карантин с субботы заставил в предыдущие два дня греков в срочном порядке записываться в парикмахерские, которые едва справлялись с потоком желающих.

Развозчики еды в Париже EPA В Париже запрещено доставлять еду в комендантские часы между 22.00 и 06.00 часами

Схожие карантинные меры уже действуют в Италии, Ирландии, Британии и во Франции.

Во Франции за один день выявлено 60 486 новых случаев заболеваний - самое высокое число с начала пандемии. В стране подходит к концу первая неделя нового локдауна с жестким комендантским часом, действующим между 22.00 и 06.00 часами.

На карантин в субботу садится и Польша, правда, там разрешено работать парикмахерским и бакалейным магазинам, но все культурно-развлекательные заведения закрыты, а гостиницы будут принимать только тех, кто приезжает по работе.

Как сказал Джорджио Гоги, мэр Бергамо,- ставшего в Италии эпицентром вспышки заболеваемости в марте, - у людей накопились усталость и недоверие ко всему, что происходит, в гораздо большей степени, чем во время первого локдауна. У мэра Бергамо протестовали нежелающие соглашаться с новыми мерами борьбы с коронавирусом итальянцы.

Протесты уставших от коронавируса и карантина продолжаются в нескольких европейских странах, в Британии, некоторых регионах Италии и в Чехии произошли стычки демонстрантов с полицией.

Копенгаген Getty Images

Ситуация в других странах

В России выявлено 20,4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, второй день количество новых случаев коронавируса превышает 20 тыс. За сутки умерли 364 человека. Власти Москвы рекомендовали жителям не передвигаться по городу без лишней необходимости из-за роста заболеваемости.

Власти Грузии в связи с увеличением числа заболевших ввели в крупных городах страны комендантский час - с 10 вечера до 5 утра людям по улицам передвигаться нельзя.

В Германии выявлено рекордное число новых заболевших - 23,4 тысячи, и 130 смертей за сутки. В субботу в Лейпциге тысячи протестующих выйдут на улицы против мер борьбы с коронавирусом, в частности против ношения масок в общественных местах.

Британия не пустит туристов из Дании из-за норок

Великобритания ввела полный запрет на въезд для прибывающих из Дании из-за вспышки коронавируса на датских фермах по разведению норок. Несколько дней назад власти Дании ввели карантин в некоторых районах страны из-за мутации коронавируса у норок, делающей возможной его передачу человеку. Вирус изначально передался от человека к животным, а затем, мутировав, обратно к человеку.

Дания - крупнейший в мире производитель норкового меха, который идет на экспорт главным образом в Китай и Гонконг. Все 17 млн норок, содержащихся на зверофермах в Дании, будут забиты досрочно в качестве меры предосторожности.

По словам датских властей, мутация может отразиться на эффективности любой будущей вакцины от коронавируса. ВОЗ в связи с этим призвала не торопиться с выводами и напомнила о том, что любой вирус подвержен мутациям в той или иной мере.

Правительство Британии объявило о запрете на въезд из Дании поздно вечером в пятницу, дав лишь два часа на вступление нового распоряжения в силу. Однако оно не будет касаться граждан Британии или же водителей грузовиков.

Марк Медоуз Reuters Когда именно Марк Медоуз переболел коронавирусной инфекцией не сообщается

Вирус в Белом Доме и в целом по стране

Не так давно переболел коронавирусом президент США Дональд Трамп, сейчас же тест показал наличие ковида у главы аппарата Белого дома Марка Медоуза, которому 61 год, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники. Где и когда он заразился, и проявились ли у него симптомы болезни, пока неясно.

Как передает Си-эн-эн со ссылкой на двух сотрудников Белого дома, Медоуз сообщил своему окружению о том, что у него был выявлен ковид, уже после выборов, не сказав, когда именно это произошло. Кроме того, как передают агентства, ковид обнаружен у одного из руководителей штаба Трампа Ника Трейнера и еще четырех советников рангом пониже.

В целом по стране заражений не становится меньше: третий день подряд количество инфицированных достигает 127 000.

EPA В Лос-Анджелесе возобновились съемки кинопродукции

Джо Байден пообещал в случае победы развернуть борьбу с инфекцией в первый же свой президентский день. "Я хочу, чтобы все, я повторяю - все знали, что в первый же день мы приведем в исполнение наш план, направленный на обуздание вируса", - сказал кандидат от демократов.

Пандемия стала одним из факторов, замедливших подсчет голосов, поскольку многие американцы в этот раз голосовали по почте, чтобы избежать возможности заражения на избирательном участке.

Президента Дональда Трампа, который сам переболел ковидом в октябре, резко критикуют за то, как он реагировал на коронавирусную инфекцию и какие меры принимал в связи с этим. Трамп после болезни неоднократно появлялся в людных местах без маски и высмеивал своего соперника на выборах Джо Байдена за то, что тот всегда ходит в маске.

Соединенные Штаты насчитывают более 10 млн случаев заболевания Covid-19 и более 236 000 смертей.

Пострадала также и экономика страны, оставив миллионы людей без работы, несмотря на то, что Трамп был резко против введения карантина и беспрестанно спорил с правительственными советниками по этому поводу.

Активист в Пенсильвании Reuters В Штатах идет подсчет голосов на президентских выборах на фоне новой волны заражений

Массовое экспресс-тестирование

Власти Словакии вызвали интерес у многих других стран своей широкомасштабной программой тестирования. За прошедшие выходные они протестировали около 70% населения, что, как рассчитывают словацкие власти, поможет вдвое сократить количество заражений.

Эксперты в прошлом выражали сомнение по поводу эффективности подобного повсеместного тестирования в борьбе с распространением инфекции. Тем не менее группа официальных лиц британского правительства ездила в прошлые выходные в Словакию, чтобы ознакомиться с их опытом и, возможно, воспользоваться им в ходе программы массового тестирования, которое в эти выходные стартовало в Ливерпуле.

В Словакии тесты были проведены на 3,6 млн человек из 5,4 млн населения страны - что стало самой крупномасштабной программой подобного рода. Чуть более чем у 1% из тех, кого протестировали - то есть у 38 359 человек - было выявлено присутствие нового коронавируса.

Очередь на тест EPA В Ливерпуле программу массового тестирования помогает проводить армия

Был использован экспресс-тест, произведенный в Южной Корее, который дает результат в течение 30 минут. Власти Словакии не использовали более точный ПЦР-тест, поскольку он дороже стоит и дольше обрабатывается в лаборатории.