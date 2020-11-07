Новогодние тренды в домашнем интерьере: таинственные темные оттенки и белое кружево

Новыми трендами в праздничном декоре делится дизайнер IKEA.

Вдохновение от датских мастеров

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«Один из трендов этой зимы пришел из Дании. Датское прикладное искусство привносит в интерьер шарм и таинственность. В то же время скандинавский дизайн с его сельскими домиками и амбарными крышами дает ощущение уюта. Нейтральные светлые оттенки с красно-рыжеватыми и оранжевыми тонами доминируют в этом сезоне. Традиционные мускулинные орнаменты смягчены текстилем с кружевом. Общее впечатление от трендов этого сезона - приятный, уютный, щедрый и домашний», - рассказывает дизайнер интерьера Дариус Римкус.

Выбирайте темно-красные и темно-зеленые оттенки текстиля, ковров, мебели и предметов интерьера для создания атмосферы ностальгии, богатства и тепла.

«В этом году шахматные и цветочные узоры играют важную роль, их можно сочетать в схожих темных оттенках. Можно использовать аутентичный текстиль, который хорошо сочетается с яркими акцентами. Темные мягкие материалы, например, бархат в сочетании с контрастными, но чуть выцветшими тканями, создают драматический образ, но в то же время дают ощущение уютного зимнего вечера. Добавьте темного текстиля, например, шторы или декоративные подушки», - говорит дизайнер.

Пора стереть пыль с бабушкиных сокровищ

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В этом сезоне можно достать с антресолей старые забытые вещицы - текстиль, столовые приборы и украшения.

«Керамические вазы, блюда, подсвечники и подносы - настало их время. Для того чтобы создать современный стиль, стоит расставить эти предметы по прямым линиям, в сочетании с подходящим цветом. А любителям традиционного стиля и свободных форм стоит использовать контрастные цвета и группировать предметы по высоте, форме или размеру», - говорит Римкус.

Сочетая старые и новые предметы интерьера, важно выбирать схожую интенсивность цвета. «Благодаря темным, бежевым или серым цветам скатерти, все предметы на столе объединятся в один образ», - заметил специалист по дизайну.

Как украшать новогоднюю елку?

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В этом году новогодние праздники окружает ностальгия детства и зимних каникул. Кружева и бумажные абажуры с кружевным узором привнесут ощущение праздника в интерьер и пробудят детские воспоминания о бумажных снежинках, которые все мы вырезали и украшали ими свой дом. Дизайнер напоминает, что не стоит забывать о свечах, которые помогают создавать уютную атмосферу благодаря своему теплому свечению. Этот свет помогает восполнить нехватку дневного света и тепла, с которым мы сталкиваемся в это время года.

Елку можно украшать с помощью разных материалов, форм и орнаментов. «Новогоднюю елку можно украсить с помощью стеклянных шаров или мягких тканевых игрушек. В этом году новогодние шары радуют своим цветовым разнообразием от красных и золотых, до синих и зеленых».

ФОТО: Пресс-фото

Те, кто ищет более экологичные варианты новогодних елок, в этом году могут выбрать елки из бамбука, текстиля или дерева, которые будут служить годами. И каждый год их можно украшать иначе. В небольшую квартиру можно поставить елку из огоньков и гирлянд на стене.

«Новогодние игрушки ручной работы тоже популярны в этом году. Елку можно украсить палочками корицы, веточками, печеньем, сушеными фруктами, которые смогут украсить и праздничный стол. Предметы ручной работы, керамическая посуда от местных мастеров, все это украшает и привносит в дом уют и тепло», - дополняет Римкус.