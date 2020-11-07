Департамент здоровья хочет сделать ношение масок обязательным

Департамент здоровья, научный совет, Министерство социальных дел и госканцелярия представили в четверг правительству объемный пакет, в котором предлагаются меры для ограничения распространения вируса, в том числе введение обязательства носить маску в помещениях и общественном транспорте, пишет rus.err.ee.

По оценке Департамента здоровья, носить маску в закрытых помещениях необходимо. "Я думаю, что ко вторнику это будет решено", - отметил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.