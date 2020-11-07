Сб, 7.11.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
5

Департамент здоровья хочет сделать ношение масок обязательным

Больше всего люди заражаются вирусом в торговых центрах и общественном транспорте, где советуют использовать защитные маски.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Распространение коронавируса в Эстонии перешло в фазу эпидемии, Департамент здоровья не может больше определять очаги заражения, поэтому надеется на введение правительством мер, среди которых будет обязательство носить маски в помещениях.

Департамент здоровья, научный совет, Министерство социальных дел и госканцелярия представили в четверг правительству объемный пакет, в котором предлагаются меры для ограничения распространения вируса, в том числе введение обязательства носить маску в помещениях и общественном транспорте, пишет rus.err.ee.

По оценке Департамента здоровья, носить маску в закрытых помещениях необходимо. "Я думаю, что ко вторнику это будет решено", - отметил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Требование будет обязательным для всех помещений, где есть скопления народа.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back