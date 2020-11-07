Глава Кассы по безработице: на новое пособие по зарплате смогут рассчитывать далеко не все

Глава Центрального союза профсоюзов и председатель совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон выразил мнение, что туристическому сектору, находящемуся в затруднительном положении, могла бы быть выплачена отдельная субсидия на заработную плату. В конце лета - начале осени об этом просили сами туристические компании. Паавел признал, что теоретически это возможно. «Если мы хотим поддержать их, сохранить ноу-хау и наиболее ценные рабочие места, у нас есть небольшой запас для этого», - сказал он.

Павел объяснил, что это сумма, оставшаяся от пакета поддержки заработной платы в размере 250 миллионов евро, выплаченного этой весной. Однако для его внедрения необходимо решение правительства. «Не могу сказать, что эта сумма уже зарезервирована для туристического сектора, но мы можем предоставить это пространство для маневра», - сказал руководитель кассы.

Самые масштабные сокрщения этой осенью произошли в судоходной компании Tallink. В настоящее время биржевая компания уволила 500 человек, но к концу года работу потеряют еще до тысячи человек. Павел сказал, что гостиничный сектор задает тон в плане сокращения работников.

«С другой стороны, хорошо, что многие отели в Таллинне освежат интерьер, через некоторое время там снова будет приятно находиться», - указал глава Кассы по безработице на тот факт, что несколько гостиниц в центре города воспользовались тяжелыми временами для проведения капитального ремонта. «В ресторанах пока большой волны сокращений нет», - отметил он.

По состоянию на конец октября в Эстонии было зарегистрировано 50 500 безработных, что составляет 7,8 процента. Паавел рад тому, что безработица за последние месяцы существенно не выросла. Однако высокий уровень инфицирования заставляет быть осторожным, особенно когда политики все чаще говорят о восстановлении ограничений. Паавел предположил, что к зиме безработных может бть уже 60 000 , а в крайнем случае даже 70 000. «Это был бы довольно пессимистический прогноз», - отметил он. В то же время нужно быть готовым и к армии из 100 тысяч безработных.

В случае, если правительство ужесточит ограничения и компании начнут увольнять работников, Касса по безработице готова более широко возродить схему поддержки заработной платы.

«Однако если это делать, формулировка должна быть чуть более конкретной, и пособие должно быть более точно ориентировано на тех, кто в этом нуждается. Вероятно, оно будет намного уже адресовано, чем в прошлый раз», - сказал Паавел, отметив, что это также поможет предотвратить мошенничество.

Глава Кассы по безработице отметил, что во многих отраслях даже в период кризиса компании сталкиваются с нехваткой рабочей силы.