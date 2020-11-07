Страндберг: всех жителей Эстонии - на карантин!

«Чтобы снять нагрузку с медицинской системы, здоровые люди тоже должны быть дома. Сейчас мы позволяем здоровым людям передвигаться и больных отправляет сидеть дома. Правительство должно было сказать на этой неделе или раньше, что все должны находиться в изоляции в течение четырех недель, что остановит быстрое распространение вируса», - сказал Страндберг.

Хельдур Меэритс отметил, что правительство в нынешней ситуации пытается сбалансировать и взвесить, как медицинские показатели перекликаются с экономикой. Он не уверен, что будет лучшим решением отправить голодать на четырехнедельный карантин всех людей. «Жить нужно сейчас, государство не может позволить себе бесконечно оплачивать сидение дома», - сказал Меэритс.

Айнар Рууссаар также заявил, что на карту поставлена ​​экономика. «Некоторые отрасли экономики вообще исчезают из поля зрения. На карту поставлено и образование. Отправка всех здоровых вместе с предполагаемыми больными сильно ударит по экономике и образованию», - сказал он.

По словам Страндберга, сейчас экономика пострадает сильнее, если в Эстонии не будут приняты меры по предотвращению распространения инфекции. «Немногие школы имеют надлежащую систему вентиляции. Окружающая среда не готова жить с вирусом. Это работа, которую правительство не сделало. Физические принципы игнорировались с весны, и систематическое неиспользование существующих знаний — непроделенная работа», - сказал Страндберг.

По словам Хельдура Меэритса, новость о 200 инфицированных в Вируской тюрьме наводят на мысль, что что-то не так с архитектурой тюрьмы и путями передвижения, раз так много заболевших.