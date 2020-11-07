Страндберг: всех жителей Эстонии - на карантин!

Ведущие программы «Keskpäevatund» на радио Kuku Айнар Рууссаар, Марек Страндберг и Хельдур Меэритс обсудили вновь ставший расти уровень заражения коронавирусом. Страндберг посчитал, что было бы разумным отправить всех жителей Эстонии сразу на карантин в три-четыре недели, а Рууссаар и Меэритс думают, что следует принимать во внимание экономические и прочие последствия, пишет Postimees.
«Чтобы снять нагрузку с медицинской системы, здоровые люди тоже должны быть дома. Сейчас мы позволяем здоровым людям передвигаться и больных отправляет сидеть дома. Правительство должно было сказать на этой неделе или раньше, что все должны находиться в изоляции в течение четырех недель, что остановит быстрое распространение вируса», - сказал Страндберг.
Хельдур Меэритс отметил, что правительство в нынешней ситуации пытается сбалансировать и взвесить, как медицинские показатели перекликаются с экономикой. Он не уверен, что будет лучшим решением отправить голодать на четырехнедельный карантин всех людей. «Жить нужно сейчас, государство не может позволить себе бесконечно оплачивать сидение дома», - сказал Меэритс.
Айнар Рууссаар также заявил, что на карту поставлена экономика. «Некоторые отрасли экономики вообще исчезают из поля зрения. На карту поставлено и образование. Отправка всех здоровых вместе с предполагаемыми больными сильно ударит по экономике и образованию», - сказал он.
По словам Страндберга, сейчас экономика пострадает сильнее, если в Эстонии не будут приняты меры по предотвращению распространения инфекции. «Немногие школы имеют надлежащую систему вентиляции. Окружающая среда не готова жить с вирусом. Это работа, которую правительство не сделало. Физические принципы игнорировались с весны, и систематическое неиспользование существующих знаний — непроделенная работа», - сказал Страндберг.
По словам Хельдура Меэритса, новость о 200 инфицированных в Вируской тюрьме наводят на мысль, что что-то не так с архитектурой тюрьмы и путями передвижения, раз так много заболевших.
Страндберг отметил, что в Эстонии нет четкого послания от лидера, как вести себя в ситуации, когда распространяется коронавирус, и следует ли носить маски. «Некомпетентные люди говорят, что Конституция запрещает сделать ношение масок обязательным и что маски также не помогают. Я в абсолютном замешательстве. В кризисной ситуации лидеры общественного мнения должны говорить одно и то же», - сказал Страндберг.