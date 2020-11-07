Совершенно новая концпеция: итальянский менеджер Baltika обещает успех в Европе

Итальянец Флавио Перини, возглавивший в начале апреля легендарное эстонское швейное предприятие Baltika, поставил целью не только вывести концерн в прибыль, но и сделать нашу бывшую флагманскую компанию легкой промышленности ведущим производственным предприятием сектора моды в Европе, пишет Postimees.
Чтобы реализовать видение, которое в настоящее время кажется утопическим, Baltika Grupp должна мыслить вне границ стран Балтии.
«Если сложить вместе жителей трех балтийских стран, получится чуть более трех миллионов человек, покупательная способность которых не очень высока», - сказал Перини Postimees.
«Как можно расти, думая только о балтийском рынке? Забудьте об этом», - добавил он, объяснив, что нужно мыслить интернационально, и здесь следует отбросить в сторону скромность.
Производственный коллектив состоит из молодых и способных эстонцев
«Компания должна быть очень уверенной в себе, но для того, чтобы быть уверенной, должна существовать финансово устойчивая бизнес-модель», - объяснил менеджер, принцип управления которого состоит в том, чтобы держать денежные потоки компании под контролем.
«Моя самая важная стратегия - правильно управлять денежными потоками и тем самым снижать риски».
Хотя Перини не любит говорить о прошлом «Baltika и ошибках ее давнего руководителя Меэлиса Мильдера, а предпочитает думать о будущем, он признает, что самой большой ошибкой компании было то, что у Baltika имелись большие долги и фирма не справлялась с денежными потоками.
«Компания сжигала деньги. Это был бизнес, который постоянно сжигал деньги», - объяснил Перини.
Новая стратегия Baltika предусматривает, что у компании будет только один женский бренд. "В июне-июле 2021 году у нас больше не будет бренда Baltman, больше не будет Monton, не будет Ivo Nikkolo - будет один совершенно новый женский бренд», - объясняет менеджер.
Этому новому бренду больше не потребуется 500 квадратных метров торговых площадей в торговых центрах - хватит и 250 квадратных метров, а количество торговых точек в странах Балтии составит 35-40.
Перини объяснил, что цель компании - разработать новую концепцию, которая будет работать на международном уровне.
«Модель очень проста. Мы должны предоставлять покупателям продукцию высокого качества и высокой ценности. Вещи должны быть модными, они должны быть крутыми, они должны быть стильными, они должны быть очень женственными, потому что мы должны заполучить более молодых клиентов, которые хотят чаще менять свой гардероб, - пояснил Перини. - И нам нужно отказаться от коллекции элегантной формальной коллекции и заменить ее моделями для повседневного ношения».
«Кто носит белую рубашку, черный галстук и синий пиджак? Кто? И сколько таких женщин, которые по-прежнему носят пошитую швеями одежду офисных работников. Их мало, потому что все меняется, даже в банковском секторе», - считает Перини.
По его словам, Baltika создаст полноценную коллекцию из качественного текстиля и уже в ближайшее время планирует снизить долю одежды из полиэстера и синтетики на 50-60 процентов.
"Я хочу, чтобы мы были экологичными, - объяснил глава компании переход на натуральные материалы. - Пусть Zara использует этот дурацкий полиэстер. Пускай. Это их рынок, и они делают то, что хотят".
По словам Перини, международный рынок моды - это самый большой пирог, от которого можно отхватить кусок, поэтому и нанимают людей с международным опытом.
«У нас очень молодая, но очень способная команда эстонцев, которая сотрудничает с консультантами из Франции, Италии и других стран», - объяснил менеджер, по словам которого, страны Балтии также важны, потому что это отправная точка.
"Но нам нужны амбиции. Если вы хотите быть прибыльным на внешнем рынке, вам нужно быть прибыльным и дома. Если вы не зарабатываете прибыль здесь, забудьте о прибыльности за рубежом. Это была одна из самых больших ошибок, допущенных в прошлом», - добавил он.
До прихода в Baltika Перини работал в десятке влиятельных модных компаний, но прославился прежде всего тем, что превращал оказавшиеся в затруднительном положении компании в приносящий прибыль бизнес.
Первой компанией, которую он за короткое время вывел из серьезных убытков в плюс, была Jacadi Paris, производитель дорогой детской одежды, которую только что выкупила группа Okaidi. Перини отвечал за южноевропейский бизнес Jacadi, особенно во Франции, Италии, Испании и Португалии, где насчитывалось около 100 магазинов. На то, чтобы эта компания стала прибыльной, потребовалось два с половиной года.
Другим важным достижением для Перини стала работа с Original Marines. Это компания с годовым оборотом около 180 миллионов евро и 650 магазинами, 500 из которых находятся в Италии.
Команду Baltika Перини считает лучшей
«Они обратились ко мне, чтобы я попробовал сделать компанию прибыльной. Думаю, я проделал там действительно хорошую работу, у меня была хорошая команда. Мы полностью изменили всю производственную цепочку, - сказал Перини. - За один год мы сделали компанию прибыльной и сократили долг на 25 миллионов евро».
В Baltika Перини пришел через международную рекрутинговую компанию, а договор был подписан в Хельсинки за день до объявления карантина.
12 марта Baltika объявила, что с 1 апреля новым руководителем компании станет Фабио Перини, а уже 25 марта, предыдущее правление во главе с генеральным директором Мае Лейрер и финансовым директором Майги Пярник-Перник подало в суд заявление о начале процедуры санации. Сделать это предыдущее руководство компании убедил Перини.
Перини видит свое будущее в Эстонии, где он уже купил недвижимость. По его словам, единственный недостаток здесь - климат.
Он также сказал, что команда Baltika - лучшая из тех, что у него были. "Это именно то, что я хочу. Я хочу сделать то, что запомнится и компании, и эстонцам. Поэтому моя цель - продвинуть эту компанию как можно дальше. Моя цель состоит в том, чтобы через пять лет у Baltika был бизнес с годовым оборотом 60–100 млн евро», - говорит Перини.
На данный момент крупнейший оборот Baltika в 2008 году составил 76 миллионов евро.