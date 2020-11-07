Совершенно новая концпеция: итальянский менеджер Baltika обещает успех в Европе

«У нас очень молодая, но очень способная команда эстонцев, которая сотрудничает с консультантами из Франции, Италии и других стран», - объяснил менеджер, по словам которого, страны Балтии также важны, потому что это отправная точка.

"Но нам нужны амбиции. Если вы хотите быть прибыльным на внешнем рынке, вам нужно быть прибыльным и дома. Если вы не зарабатываете прибыль здесь, забудьте о прибыльности за рубежом. Это была одна из самых больших ошибок, допущенных в прошлом», - добавил он.

До прихода в Baltika Перини работал в десятке влиятельных модных компаний, но прославился прежде всего тем, что превращал оказавшиеся в затруднительном положении компании в приносящий прибыль бизнес.

Первой компанией, которую он за короткое время вывел из серьезных убытков в плюс, была Jacadi Paris, производитель дорогой детской одежды, которую только что выкупила группа Okaidi. Перини отвечал за южноевропейский бизнес Jacadi, особенно во Франции, Италии, Испании и Португалии, где насчитывалось около 100 магазинов. На то, чтобы эта компания стала прибыльной, потребовалось два с половиной года.

Другим важным достижением для Перини стала работа с Original Marines. Это компания с годовым оборотом около 180 миллионов евро и 650 магазинами, 500 из которых находятся в Италии.

Команду Baltika Перини считает лучшей

«Они обратились ко мне, чтобы я попробовал сделать компанию прибыльной. Думаю, я проделал там действительно хорошую работу, у меня была хорошая команда. Мы полностью изменили всю производственную цепочку, - сказал Перини. - За один год мы сделали компанию прибыльной и сократили долг на 25 миллионов евро».

В Baltika Перини пришел через международную рекрутинговую компанию, а договор был подписан в Хельсинки за день до объявления карантина.

12 марта Baltika объявила, что с 1 апреля новым руководителем компании станет Фабио Перини, а уже 25 марта, предыдущее правление во главе с генеральным директором Мае Лейрер и финансовым директором Майги Пярник-Перник подало в суд заявление о начале процедуры санации. Сделать это предыдущее руководство компании убедил Перини.

Перини видит свое будущее в Эстонии, где он уже купил недвижимость. По его словам, единственный недостаток здесь - климат.

Он также сказал, что команда Baltika - лучшая из тех, что у него были. "Это именно то, что я хочу. Я хочу сделать то, что запомнится и компании, и эстонцам. Поэтому моя цель - продвинуть эту компанию как можно дальше. Моя цель состоит в том, чтобы через пять лет у Baltika был бизнес с годовым оборотом 60–100 млн евро», - говорит Перини.