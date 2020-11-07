Картина дня: победа Байдена над Трампом, новые очаги заражения и приключения украинской семьи в Эстонии

В Эстонии выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2740 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 229 проб (8,4%) дали положительный результат. Читать далее... В самом большом очаге заражения в Эстонии почти 200 заболевших. Читать далее...

Департамент здоровья хочет сделать ношение масок обязательным

Распространение коронавируса в Эстонии перешло в фазу эпидемии, Департамент здоровья не может больше определять очаги заражения, поэтому надеется на введение правительством мер, среди которых будет обязательство носить маски в помещениях. Читать далее...

Страндберг: всех жителей Эстонии - на карантин!

Ведущие программы «Keskpäevatund» на радио Kuku Айнар Рууссаар, Марек Страндберг и Хельдур Меэритс обсудили вновь ставший расти уровень заражения коронавирусом. Страндберг посчитал, что было бы разумным отправить всех жителей Эстонии сразу на карантин в три-четыре недели, а Рууссаар и Меэритс думают, что следует принимать во внимание экономические и прочие последствия. Читать далее...

Вирусолог: все модели ошибочны, но некоторые могут быть полезны

Профессор вирусологии Ирья Лутсар сказала Postimees, что, хотя полное закрытие общества может помочь на какое-то время, в долгосрочной перспективе это решение не является жизнеспособным. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Между первой и второй перерывчик небольшой

Именно сейчас важно сохранять здравый смысл: оставшиеся до введения ограничений три дня (выходные и понедельник) — это не шанс урвать последний глоток свободы и пуститься во все тяжкие, а возможность хорошенько продумать свою жизнь на ближайшие недели или даже месяцы. Читать далее...

Украинская семья нелегально находится в Эстонии, но не может вернуться на родину

Гражданка Украины Марина Литвиненко со своей семьей — с мужем и двумя маленькими детьми — больше года живет в Эстонии. И если у официально трудоустроенного мужа никаких проблем с документами нет, Марина с детьми оказались в статусе нелегалов и получили предписание покинуть страну. Читать далее...

Глава Кассы по безработице: на новое пособие по зарплате смогут рассчитывать далеко не все

У Кассы по безработице с весны осталось лишь 25–30 миллионов евро денежных резервов, которые в случае политического решения могут пойти на поддержание жизни туристического сектора, сказал многолетний председатель правления кассы Меэлис Паавел. Читать далее...

В Эстонии у молодой матери отняли двух детей: сейчас она беременна третьим

В Эстонии для тысячи детей безопаснее жить в детдоме семейного типа, попечительской семье или патронатном доме, поскольку их родители не могут обеспечить благополучие ребенка дома. Однако у некоторых из этих родителей могут вновь появиться дети. Читать далее...

Ночью под Нарвой прошла масштабная поисковая операция

В пятницу вечером сын пропавшей в понедельник Валентины сообщил полиции и добровольцам, что с телефона его матери поступил короткий звонок, после чего телефон снова замолчал. Читать далее...

Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, необходимые для победы на выборах. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Побледнеет ли Белый дом?

Президентские выборы в США – всегда большое шоу, и стараниями пока еще действующего президента оно все больше напоминает цирковое. Читать далее...

В Латвии и Литве побит рекорд по числу новых заражений коронавирусом

В Литве за минувшие сутки заражение новым коронавирусом было подтверждено еще у 1972 человек, и было зарегистрировано 11 новых смертей от Covid-19, сообщило в субботу, 7 ноября, Министерство здравоохранения страны. Читать далее...

Совершенно новая концпеция: итальянский менеджер Baltika обещает успех в Европе