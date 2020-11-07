Студенты вызвались помочь в доме престарелых, где десятки человек больны коронавирусом

Член правления акционерного общества Lõuna-Eesti Hooldekeskus Юло Тулик сообщил, что вспышка началась с того, что 26 октября заболел один из сотрудников дома престарелых Канепи. Он был отправлен семейным врачом на тестирование. Тест оказался положительным.

После этого дом престарелых действовал согласно рекомендациям Департамента здоровья, и в ходе поголовного тестирования жителей и сотрудников дома престарелых выяснилось, что еще двое сотрудников и 31 житель дома престарелых заражены вирусом. "Коронапозитивные больны бессимптомно", - сказал Тулик. Посетители в дом престарелых сейчас не допускаются.

Сирет Ляэнелайд, преподаватель Тартуской высшей школы здравоохранения, координирующая волонтерскую деятельность в учебном заведении, сказала, что она получила заявление из дома престарелых Канепи и передала в дом престарелых контакты студентов первого и второго курса, которые готовы работать волонтерами.

По словам Тулика, хотя пять волонтеров пришли на помощь, нехватка сотрудников все еще чувствуется. «Работники по уходу очень приветствуются», - сказал он.