Студенты вызвались помочь в доме престарелых, где десятки человек больны коронавирусом

В доме престарелых Канепи в Пыльваском уезде произошла вспышка коронавируса, инфицированы и некоторые сотрудники. На помощь пришли пятеро студентов Тартуской высшей школы здравоохранения, пишет Tartu Postimees.
Член правления акционерного общества Lõuna-Eesti Hooldekeskus Юло Тулик сообщил, что вспышка началась с того, что 26 октября заболел один из сотрудников дома престарелых Канепи. Он был отправлен семейным врачом на тестирование. Тест оказался положительным.
После этого дом престарелых действовал согласно рекомендациям Департамента здоровья, и в ходе поголовного тестирования жителей и сотрудников дома престарелых выяснилось, что еще двое сотрудников и 31 житель дома престарелых заражены вирусом. "Коронапозитивные больны бессимптомно", - сказал Тулик. Посетители в дом престарелых сейчас не допускаются.
Сирет Ляэнелайд, преподаватель Тартуской высшей школы здравоохранения, координирующая волонтерскую деятельность в учебном заведении, сказала, что она получила заявление из дома престарелых Канепи и передала в дом престарелых контакты студентов первого и второго курса, которые готовы работать волонтерами.
По словам Тулика, хотя пять волонтеров пришли на помощь, нехватка сотрудников все еще чувствуется. «Работники по уходу очень приветствуются», - сказал он.
В апреле 2019 года акционерное общество Lõuna-Eesti Hooldekeskus открыло в деревне Эраствере на берегу озера дом призрения Kanepi Kodu, который предлагает круглосуточные общие услуги по уходу. Клиентами домов престарелых являются пожилые люди с повышенной потребностью в уходе, в том числе люди с деменцией.