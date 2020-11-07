Юрист: планы МВД собирать данные об интернет-пользователях сомнительны

Юрист Маарью Пилд сказала в эфире "Радио 4", что в пояснительной записке к законопроекту недостаточно информации: хотя подобный сбор данных оправдан из соображений безопасности, сбор информации на всякий случай нельзя считать законным, и пока неизвестно, возникнет ли необходимость в использовании этих данных, а также неясно, сколько времени компании должны будут их хранить.

Более того, подобный принудительный сбор и хранение данных значительно повышают риск того, что личная информация пользователей может попасть в руки злоумышленников.