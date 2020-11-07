Сб, 7.11.2020
Для Эстонии мы анализировали варианты начиная с локального запрета и заканчивая введением налога на шипованную резину. Айн Кендра
Айн Кендра
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Юрист: планы МВД собирать данные об интернет-пользователях сомнительны

Юрист: планы МВД собирать данные об интернет-пользователях сомнительны

SIM-kaardi sisestamine telefoni

ФОТО: Igor Zarembo/RIA Novosti

Министерство внутренних дел намерено запретить анонимные разговорные SIM-карты и обязать приложения для обмена сообщениями предоставлять полиции больше данных о пользователях, объясняя это необходимостью эффективнее бороться с преступностью, однако, как пишет Rus.ERR, защита личных данных в таком случае окажется, по оценке юристов, под угрозой.

Юрист Маарью Пилд сказала в эфире "Радио 4", что в пояснительной записке к законопроекту недостаточно информации: хотя подобный сбор данных оправдан из соображений безопасности, сбор информации на всякий случай нельзя считать законным, и пока неизвестно, возникнет ли необходимость в использовании этих данных, а также неясно, сколько времени компании должны будут их хранить.

Более того, подобный принудительный сбор и хранение данных значительно повышают риск того, что личная информация пользователей может попасть в руки злоумышленников.

Запрет на анонимные SIM-карты юрист тоже поставила под сомнение: во-первых, анонимность ценна, например для журналистов, которые в некоторых случаях могут общаться с источниками только таким образом, а во-вторых, преступники могут купить анонимную карту в Латвии или в Финляндии, где они есть в свободной продаже.

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