Юрист: планы МВД собирать данные об интернет-пользователях сомнительны

Министерство внутренних дел намерено запретить анонимные разговорные SIM-карты и обязать приложения для обмена сообщениями предоставлять полиции больше данных о пользователях, объясняя это необходимостью эффективнее бороться с преступностью, однако, как пишет Rus.ERR, защита личных данных в таком случае окажется, по оценке юристов, под угрозой.
Юрист Маарью Пилд сказала в эфире "Радио 4", что в пояснительной записке к законопроекту недостаточно информации: хотя подобный сбор данных оправдан из соображений безопасности, сбор информации на всякий случай нельзя считать законным, и пока неизвестно, возникнет ли необходимость в использовании этих данных, а также неясно, сколько времени компании должны будут их хранить.
Более того, подобный принудительный сбор и хранение данных значительно повышают риск того, что личная информация пользователей может попасть в руки злоумышленников.
Запрет на анонимные SIM-карты юрист тоже поставила под сомнение: во-первых, анонимность ценна, например для журналистов, которые в некоторых случаях могут общаться с источниками только таким образом, а во-вторых, преступники могут купить анонимную карту в Латвии или в Финляндии, где они есть в свободной продаже.