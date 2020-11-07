До и после: переделка квартиры в доме 1923 года

При первом же визите дизайнер отметила сильные и слабые стороны пространства. К первым относились высокие потолки, толстые внешние стены и хорошая шумоизоляция. Ко вторым — исходная планировка со входом в ванную через кухню. Кроме того, в санузле оказался доступ к стояку соседей. Скорее всего, так получилось потому, что за прошедшие сто лет менялись сами границы квартиры.

Планировку жилой части удалось скорректировать: проход на кухню сделали из гостиной, а спальне хозяев добавили гардеробную. В коридоре выделили помещение для стиральной и сушильной машин, а также для хранения пылесоса, ведра, швабры и прочих бытовых вещей.

Базовым цветом проекта выбрали серый, который стал фоном для насыщенных акцентов: стены в прихожей и гостиной покрыли декоративной штукатуркой. Для пола выбрали керамогранит, имитирующий разные материалы: серые вставки под бетон перекликаются с отделкой стен, коричневые сочетаются с паркетной доской.

По периметру потолка пустили тонкий белый полиуретановый молдинг: он объединяет помещения, добавляет графики серому интерьеру.

Для акцентной стены выбрали фактурные обои, тактильно они напоминают штукатурку. Рисунок цветка отцентрировали так, чтобы он попал между стеллажами. Они не случайно разной ширины: таким образом цветок расположили на оси раздвижных дверей.

Чтобы визуально объединить газифицированную кухню с гостиной, между ними установили легкую перегородку на алюминиевом каркасе. Раскладку стекол сделали по эскизам дизайнера.

На полу сочетали два вида покрытия: транзитные зоны выложили плиткой. Стык между материалами оформили силиконовой затиркой.