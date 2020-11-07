Сб, 7.11.2020
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Ремонт исторического маяка обойдется вдвое дороже выделенной государством суммы

Ajaloolise Keri tuletorni varisenud põhjasein

ФОТО: Jaano Martin Ots

Исторический маяк находится в таком плачевном состоянии, что его восстановление в соответствии с требованиями охраны старины обойдется почти вдвое дороже, чем было выделено государством, показали предварительные исследования и проект. Об этом пишет Postimees.

В ноябре прошлого года премьер-министр Юри Ратас посетил остров Кери на вертолете и пообещал собравшимся на острове официальным лицам, журналистам и представителям общества Кери, что правительство выделит 2,1 миллиона евро на реконструкцию полуразрушенного маяка.

Проект реконструкции маяка Кери находится в стадии разработки и должен быть завершен в течение этого года», - сказал главный специалист административного отдела Департамента водных путей Рандо Сирак в эфире Kuku raadio.

Однако предпроектные исследования показали, что реконструкция будет стоить значительно дороже, так как первоначальная оценка стоимости ремонта была сделана до исследований и проектов.

«Теперь стало ясно, что, по оценке проектировщика, ремонт будет стоить более четырех миллионов евро, и это без налога с оборота», - сказал Сирак.

Если дополнительные деньги не будут выделены, придется отремонтировать башню  лишь частично, привести в порядок обрушившуюся каменную часть и надеяться, что верхняя металлическая часть башни еще продержится.

Реконструкция охраняемого маяка будет сложной задачей для строителей, так как остров небольшой, а места для материалов и оборудования не хватает. На острове нет порта для швартовки более крупных судов. Для строительства, вероятно, придется построить на Кери и временное портовое сооружение.

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