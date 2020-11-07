Ремонт исторического маяка обойдется вдвое дороже выделенной государством суммы

В ноябре прошлого года премьер-министр Юри Ратас посетил остров Кери на вертолете и пообещал собравшимся на острове официальным лицам, журналистам и представителям общества Кери, что правительство выделит 2,1 миллиона евро на реконструкцию полуразрушенного маяка.

Проект реконструкции маяка Кери находится в стадии разработки и должен быть завершен в течение этого года», - сказал главный специалист административного отдела Департамента водных путей Рандо Сирак в эфире Kuku raadio.

Однако предпроектные исследования показали, что реконструкция будет стоить значительно дороже, так как первоначальная оценка стоимости ремонта была сделана до исследований и проектов.

«Теперь стало ясно, что, по оценке проектировщика, ремонт будет стоить более четырех миллионов евро, и это без налога с оборота», - сказал Сирак.

Если дополнительные деньги не будут выделены, придется отремонтировать башню лишь частично, привести в порядок обрушившуюся каменную часть и надеяться, что верхняя металлическая часть башни еще продержится.