В Филадельфии задержали вооруженных мужчин, доставивших в город фальшивые бюллетени

Отмечается, что 61-летний Антонио ЛаМотта и 42-летний Джошуа Масиас, оба — жители Чесапика (штат Вирджиния), были задержаны вечером 5 ноября возле центра по подсчету голосов по подозрению в ношении огнестрельного оружия в Пенсильвании без разрешения.

Полиция задержала подозреваемых после полученного сообщения о том, что неизвестные с оружием направлялись в конференц-центр Пенсильвании на серебристом грузовике Hummer. Помимо пистолетов, которые нашли у них, в машине была винтовка типа AR и около 160 патронов.

Подробной информации о фиктивных бюллетенях, и были ли они найдены в грузовике, местные власти не предоставили.