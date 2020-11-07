Не удивительно ⟩ Самая популярная у пользователей Instagram комната в квартире

Для большинства семей сердце дома - это кухня, где семья встречается в конце дня, где собирают гостей или принимают важные решения. Поэтому неудивительно, что кухня - самое популярное помещение в Instagram. Всего было зарегистрировано 42 770 213 постов, связанных с кухней.

Спальня заняла второе место после кухни: в ходе опроса было найдено 24 миллиона связанных с кухней постов. На третьем месте оказалась ванная, о которой было найдено 21 099 464 поста.