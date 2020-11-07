Сб, 7.11.2020
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Айн Кендра

Не удивительно ⟩ Самая популярная у пользователей Instagram комната в квартире

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Эксперты Homedit.com просмотрели тысячи тематических ссылок в Instagram и выяснили, какие части квартир или домов наиболее популярны у пользователей Сети, выяснил Kodustiil.

Для большинства семей сердце дома - это кухня, где семья встречается в конце дня, где собирают гостей или принимают важные решения. Поэтому неудивительно, что кухня - самое популярное помещение в Instagram. Всего было зарегистрировано 42 770 213 постов, связанных с кухней.

Спальня заняла второе место после кухни: в ходе опроса было найдено 24 миллиона связанных с кухней постов. На третьем месте оказалась ванная, о которой было найдено 21 099 464 поста.

Самыми непопулярными оказались зимний сад и подсобное помещение. Всего было найдено 879 744 поста, связанных с зимним садом, а о подсобных помещениях написали только 63 996 раза. 

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