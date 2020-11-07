Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США

Джо Байден победил Дональда Трампа в Пенсильвании и одержал победу на президентских выборах в США, только что сообщил американский новостной портал NBC News.
Джо Байден одержал победу на выборах в субботу после победы в штате Пенсильвания, благодаря 20 голосам Коллегии выборщиков.
Он агрессивно сосредоточил свою кампанию на широко критикуемой борьбе президента Дональда Трампа с пандемией коронавируса, которую многие избиратели считали самой важной проблемой, стоящей перед страной.
Результаты были получены на четвертый день подсчета голосов после дня выборов.
Байден станет 46-м президентом 20 января.