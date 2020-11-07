Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США

Джо Байден одержал победу на выборах в субботу после победы в штате Пенсильвания, благодаря 20 голосам Коллегии выборщиков.

Он агрессивно сосредоточил свою кампанию на широко критикуемой борьбе президента Дональда Трампа с пандемией коронавируса, которую многие избиратели считали самой важной проблемой, стоящей перед страной.

Результаты были получены на четвертый день подсчета голосов после дня выборов.