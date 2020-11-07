Сб, 7.11.2020
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Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США

Joe Biden ja tema asepresidendikandidaat Kamala Harris eile.

ФОТО: Carolyn Kaster / AP / Scanpix

Джо Байден победил Дональда Трампа в Пенсильвании и одержал победу на президентских выборах в США, только что сообщил американский новостной портал NBC News.

Джо Байден одержал победу на выборах в субботу после победы в штате Пенсильвания, благодаря 20 голосам Коллегии выборщиков.

Он агрессивно сосредоточил свою кампанию на широко критикуемой борьбе президента Дональда Трампа с пандемией коронавируса, которую многие избиратели считали самой важной проблемой, стоящей перед страной.

Результаты были получены на четвертый день подсчета голосов после дня выборов.

Байден станет 46-м президентом 20 января.

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