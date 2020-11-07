Вирусолог: все модели ошибочны, но некоторые могут быть полезны

Лутсар напомнила, что каждый прогноз настолько хорош, насколько хорош исходные данные, которые входят в модель, и, прежде всего, насколько Ученый совет может отразить динамическое изменение.

«Опубликованные вчера модели показывают, что было бы, если бы все показатели оставались неизменными, если бы значение R было таким же и состав зараженных оставался прежним. Однако это не так - если заболеваемость изменится, будут приняты соответствующие меры. Было бы хорошо, если бы меры были направлены туда, где они наиболее выгодны и чтобы меры не принесли больше вреда, чем пользы », - считает Лутсар.

По словам Лутсар, необходимо помнить, что целью является устойчивость медицинской системы и что люди, страдающие как коронавирусом, так и другими заболеваниями, должны получать качественную медицинскую помощь.

«При оценке моделей всегда нужно помнить, что модель показывает только направление, а не то, что происходит в точности. Мы тоже видели это весной. Я очень верю в моделирование, но я также всегда помню, что сказал английский статистик Джордж Бокс: «Все модели неверны, но некоторые могут быть полезны».

Если доля инфицированных увеличится, особенно в возрастной группе 50+, неизбежно увеличится и количество людей, нуждающихся в стационарном лечении.

«Я так понимаю, что не все, кто сейчас находится в больнице, находятся там, потому что тяжело больны Covid-19. Некоторые находятся в больнице, потому что им нужна изоляция. Не всегда оптимально использовать лечебные кровати только для изоляции», - пояснила Лутсар.

Опираясь на различные данные, Лутсар предполагает, что 5-10% инфицированных нуждаются в стационарном лечении в зависимости от возрастной структуры инфицированных. Очень редко госпитализируют детей и лиц до 50 лет.

Поскольку Covid-19 особенно опасен в старшей возрастной группе, здесь также возможны смертельные случаи. Это, в свою очередь, зависит от того, насколько хорошо мы можем уберечь от инфекции пожилых, особенно людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. «Последнее кажется сложной задачей», - сказала она.

«Для предотвращения инфекционных заболеваний лучше всего держаться подальше от инфицированного человека, другими словами, изолировать инфицированного человека. Хорошая и плохая особенность Covid-19 заключается в том, что многие (до 99 процентов) страдают от болезни в очень легкой форме или без симптомов, и уберечься от таких людей без симптомов очень трудно. К сожалению, человек распространяет вирус за несколько дней до появления симптомов, и тогда никто не виноват, что он вступает в контакт с инфицированным человеком», - описывает Лутсар.

«Выявление больных и близких контаков через обширное тестирование, их изоляцию и строгое соблюдение этих правил; маски в помещении, где невозможно соблюдение дистанции; выдерживание дистанции от 1,5 до 2 метров; удаленная работа, если возможно; избегание людных мест и вечеринок - вот меры, которые могут помочь», - перечислила Лутсар.

«В то же время необходимо помнить, что сидение дома перед компьютером в течение нескольких дней не обходится без побочных эффектов, а легкомысленное закрытие школ и учебных заведений может иметь печальные последствия», - сказала она.