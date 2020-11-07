Сб, 7.11.2020
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Видео ⟩ Оцените, как будет выглядеть станция Rail Baltica в Рижском аэропорту

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Проект железнодорожной станции и инфраструктуры Rail Baltica в международном аэропорту "Рига" подготовлен к строительству, сообщила Рита Воронкова, представитель компании Eiropas dzelzceļa līnijas, реализующей железнодорожный проект Rail Baltica в Латвии.

Видео: Станция Rail Baltica в аэропорту "Рига"

Проект получил согласования от 32 организаций и разрешение на начало строительства узла высокоскоростного железнодорожного и воздушного сообщения.

Проект железнодорожного вокзала и инфраструктуры в Рижском аэропорту включает в себя строительство новой трехуровневой станции:

  • На первом, или уровне земли, будет доступ к вокзалу и комплексу аэропорта: новые подъездные пути, автостоянки для автомобилей и велосипедов, лестницы, эскалаторы и лифты для перехода на другие этажи станции.
  • На втором этаже вокзала будут залы ожидания пассажиров, автоматы по продаже билетов и кассы, информационные стойки.
  • На третьем этаже - остановка скоростного поезда и экспресса из центра Риги.

Чтобы железная дорога занимала меньше места, железная дорога и станция Rail Baltica в аэропорту "Рига" будут расположены на железнодорожной эстакаде, высота которой составит около 10 метров. Также будет насыпь и 113-метровый железнодорожный путепровод над К. Улманя гатве.

В данный момент в рамках тендера идет поиск застройщика. Во втором туре конкурса оцениваются восемь кандидатов. Ожидается, что в конце 2020 года будет заключен контракт с победителем тендера, а в 2021 году начнутся строительные работы.

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