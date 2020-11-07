Сб, 7.11.2020
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В Польше ужесточают карантин, страна в шаге от полного локдауна

Poolas on maskide kandmine kohustuslik.

ФОТО: Jaap Arriens/Zumapress.com

В Польше с 7 ноября вступают в силу новые противоэпидемические ограничения. Если число новых суточных заражений увеличится до 70-75 на 100 тысяч человек, в стране введут полный локдаун, сообщает РБК со ссылкой на "Польское радио".

С сегодняшнего дня закроют заведения культуры, ограничат работу торговых центров, гостиницы будут принимать только людей в командировке, а в магазины и храмы сможет войти меньше людей.

"Театры, кинотеатры, музеи, галереи, все учреждения культуры будут временно закрыты, потому что мы хотим уменьшить общественное движение", - сказал премьер Матеуш Моравецкий.

Ранее сообщалось, что в Польше ожидают, что положения нового коронавирусного закона должны упростить трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран из-за пределов Европейского союза.

В Польше в пятницу зафиксировали рекордные 21 897 новых случаев заражения коронавирусом.

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