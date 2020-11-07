Эстонский политолог назвал факторы, которые принесли Джо Байдену победу над Трампом

«Одной из причин, по которым Байден выиграл президентские выборы, была эффективная и продуманная кампания, - сказал BNS профессор университета Торонто, политолог Андрес Казекамп. - Кампания Байдена была дисциплинированной и была лучше организована, чем у конкурента. Команда Байдена была также заметно лучше. Трамп был сам своей командой. Он проводил кампанию не по плану, а в соответствии со своими представлениями и делал то, что приходило ему в голову».

Казекамп отметил, что в конце лета и демократы, и республиканцы провели конгрессы партий. «На конгрессе официально утверждают кандидата в президенты, обычно именно на конгрессе утверждают официальную предвыборную кампанию партии. Республиканцы этого в этом году не сделали. Они вышли на выборы без официальной предвыборной платформы. То, что крупная партия участвует в выборах без официальной предвыборной платформы, было для американской политики беспрецедентным. Республиканцы не согласовали позиции, у них не было предвыборной платформы, у них был только Трамп».

По словам Казекампа, демократы разработали официальную предвыборную платформу и Байден в течение всей кампании опирался на согласованные партией позиции.

В качестве второй причины Казекамп отметил то обстоятельство, что демократы смогли получить от своих сторонников больше денег. «В политике США деньги всегда играют очень важную роль, предвыборные кампании с каждым разом требуют все больше денег, - отметил он. - Кошелек Байдена оказался более полным, чем у Трампа. Это отчетливо проявилось на финишной прямой кампании, когда Байден тратил больше денег на телевизионную рекламу, а Трампу до последнего момента приходилось бежать с одного агитационного выступления на другое. На самом деле удивительно, что в конце кампании Трампу не хватало денег».

В качестве третьей причины Казекамп назвал личность Байдена. «Байден производит впечатление очень умеренного и разумного человека, этот имидж поддерживает и его долгая политическая карьера, - сказал он. - По сравнению с другими кандидатами в президенты от демократов у Байдена безусловно самые правые взгляды. Например, высказывания Берни Сандерса многих вывели из себя, а Байден раздражал немногих. Таким образом, демократы сделали спокойный и разумный выбор. Байден был безусловно более приемлемым кандидатом для белого избирателя среднего возраста и старше, то есть потенциального избирателя Трампа».

По словам Казекампа, одним из главных месседжей кампании Трампа было, что демократы — беснующиеся на улицах крайне левые. «Но Байдена невозможно представить экстремистом, - сказал он. - На прошлых президентских выборах личность конкурирующего кандидата была одной из причин победы Трампа. Очень многие избиратели страстно ненавидели Хиллари Клинтон. Байден скорее внушает симпатию, чем ненависть. Поскольку Клинтон многим не нравилась, избиратели были готовы рискнуть и выбрать пришедшего извне кандидата. Они хотели перемен. Четыре года спустя. Многим из них пришлось признать, что ситуация не улучшилась. Во второй раз эти избиратели не захотели наступать на те же грабли».