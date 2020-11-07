Полиция просит помощи в поисках 57-летнего мужчины

У родственников есть основания полагать, что жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.

Рост Арнольда около 170 см. На нем были черно-белая куртка с капюшоном и эмблемой, темные брюки и белая спортивная обувь. На плече мужчина может нести черную квадратную сумку. У него часы с белым металлическим ремешком и золотая цепочка на шее. На носу у мужчины шрам.

Арнольд может перемещаться в районе многоквартирных домов на улице Аардла. Этот район был проинспектирован патрулями полиции, но пропавший мужчина до сих пор не найден.