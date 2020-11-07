Паэт: победа Байдена поможет восстановить отношения между ЕС и США

«Отношения снова движутся туда, где в современном мире должно находиться сотрудничество между Соединенными Штатами и Европейским союзом, принадлежащими к одному пространству ценностей», - прокомментировал Паэт, добавив, что также важным событием является то, что Соединенные Штаты в лице Камалы Харрис заполучат первую в своей истории женщину-вице-президента.

«Однако во многих отношениях президент Байден должен взять на себя обязательство восстановить американо-европейские отношения и вернуть их к тому уровню, на котором они находились до прихода Трампа к власти, потому что президентство Трампа нанесло большой ущерб американо-европейским отношениям и разрушило доверие, которое является предпосылкой эффективных отношений», - сказал Паэт. По его словам, президентство Трампа означало для Европы в основном ослабление отношений и большую неопределенность.

По словам депутата Европарламента, европейско-американские отношения явно ухудшились за последние четыре года, причем не по инициативе ЕС. "Пришло время сделать важный поворот, чтобы улучшить отношения между Европой и США до уровня, на котором они были до последних президентских выборов. Это тоже очень важно для Эстонии. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения экономической среды. Можно ожидать улучшения отношений между США и Европой в области торговых отношений, борьбы с изменением климата и сотрудничества в области безопасности", - считает Паэт.