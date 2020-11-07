Еще в одной школе у ученика выявлен коронавирус, весь класс отправлен на домашнее обучение

Кикерпилль сказала, что информация дошла до нее через классного руководителя, а от Департамента здоровья соответствующее сообщение еще не поступало. «Меры приняты, с понедельника этот класс учится на дому», - сказала директор школы, по словам которой, насколько известно, речь идет только об одном классе.

В настоящее время школа ожидает подтверждения Департамента здоровья, после чего можно будет принимять более подробные решения. «Мы будем действовать в соответствии с тем, что согласовано с Департаментом здоровья», - сказала она, отметив, что, поскольку информация поступила на выходных, еще есть время для принятия решения.

Директор добавила, что фактически один класс уже переведен на дигитальное обучение на основе вчерашней информации. Затем из Департамента здоровья поступила информация о том, что кто-то контактировал с носителем вируса. Пока нет подтверждения, является ли ученик сам вирусоносителем. «Мы также оставим этот класс дома на неделю с понедельника», - сказала Кикерпилль.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Ейке Кингсепп объяснила, что данные о результатах дневных тестов по регионам не сразу попадают в департамент - это может произойти через день. «Наш местный отдел свяжется со всеми заинтересованными сторонами, когда получит информацию», - сказала она.

Кингсепп сказала, что если вирусоноситель обнаружен в каком-то из классов школы, весь класс считается находящимся с нимв тесном контакте, а заодно выясняется, были ли еще с кем-то тесные контакты.

«Например, если кто-то был в том же коридоре, это не считается близким контактом. Учитель, который давал уроки в таком классе, может также не находиться в тесном контакте», - пояснила Кингсепп, уточнив, что в подобной ситуации нет необходимости для всей школы переходить на дистанционное обучение.

Однако, если в этом возникнет необходимость, по словам Кикерпилль, школа Май будет готова. «У нас есть все среды, мы можем сразу приступить», - отметила директор.