Вспышка коронавируса в Нарве: очаг заражения затронул 15 человек

Департамент здоровья сообщил в субботу о новом очаге заражения в Ида-Вирумаа и назвал его в пресс-сообщении «нарвским спортивным очагом». Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп уточнила, что речь идет о хоккейной команде.

По ее словам, на этой неделе в нарвской хоккейной команде сначала было подтверждено четыре заражения коронавирусом и за пятницу прибавилось еще 11 случаев.

Нарвская горуправа сообщил в субботу вечером в соцсетях, что в целях профилактики и борьбы с распространением короновирусной инфекции, Нарвский ледовый холл и здание бокса закрыты до 17 ноября. «По рекомендациям Департамента здоровья, в спортшколе Паэмурру занятия на отделениях хоккея, фигурного катания, художественной гимнастики и легкой атлетики приостановлены и переведены на дистанционное обучение до 17 ноября», - сообщила горуправа, добавив, что массовое катание также отменяется до этой даты.

Эстонский хоккейный союз объявил в среду, что из-за возникновения случаев заражения коронавирусом руководство союза на внеочередном собрании решило приостановить все игры в Эстонской хоккейной лиге до 16 ноября.

Руководство союза посчитало, что двухнедельный перерыв важен, чтобы следить за развитием ситуацией и делать все возможное, чтобы не допустить распространения вируса.