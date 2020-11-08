Необычное завещание жителя Эстонии: четырехкомнатную квартиру получит любая соответствующая требованиям семья

Соцкомиссия Вильяндиского волостного совета хочет исполнить последнее желание бывшего жителя Мустла, которое он изложил в своем завещании. Последним желанием наследодателя было передать свою четырехкомнатную квартиру в районе бывшей волости Тарвасту хорошей молодой семье, пишет Sakala.
Согласно завещанию, семья, отвечающая установленным наследодателем требованиям, должна быть выбрана социальной комиссией волостного совета вместе с представителем родителей гимназии Тарвасту. По информации на сайте волости, к заявлению должно быть приложено согласие семьи, если ходатайство подает, например, детский сад, школа, учреждение или работодатель члена семьи. Сама семья также может подать заявку.
Семья должна соответствовать девяти требованиям наследодателя. Молодая семья должна проживать на территории бывшей волости Тарвасту, в семье должно быть два-три ребенка, у семьи должны быть трудности с условиями проживания и обучением детей, родители должны быть трудолюбивыми и честными, родители должны любить детей, дом и чистоту. В то же время родители должны быть примером в воспитании детей и ухаживать за могилой наследодателя.
Каждый пункт должен сопровождаться объяснением, свидетельствующим о соответствии семьей требованиям. Приложив свое согласие к заявке, семья подтверждает, что согласна на обработку конфиденциальных личных данных, касающихся их. Заявки принимаются до 30 ноября.