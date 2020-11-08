«Выборы еще далеко не завершены»: Трамп не признает поражение на выборах и готов судиться

"Все мы знаем, почему Джо Байден торопится выдать себя за победителя и почему его союзники в СМИ так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы правда была раскрыта. Простой факт заключается в том, что эти выборы еще далеко не завершены", - заявил Трамп.

По его словам, победа демократа не подтверждена официально ни в одном штате, "не говоря уже о спорных штатах, в которых пройдет обязательный пересчет голосов" и тех штатах, к которым у команды Трампа есть "обоснованные юридические претензии", которые могут повлиять на окончательный результат.

В Пенсильвании, по словам Трампа, законным наблюдателям не разрешили полноценный доступ к наблюдению за процессом подсчета голосов. "Законные голоса решают, кто является президентом, а не средства массовой информации", - сказал действующий глава Белого дома.

По его словам, с 9 ноября его штаб планирует добиваться соблюдения избирательного законодательства в суде. "Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - заявил Трамп.