Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ежегодно на БелАЭС будет производиться около 18 млрд кВт-ч. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год, а валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на 500 млн долларов, пишет Newsru.

По словам министра, срок эксплуатации станции составляет 60 лет с возможностью продления до 100 лет. На БелАЭС будут работать свыше 2,5 тыс. человек, около 60 из них - специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях.

"Запуск станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий. И не только в энергетику. Но и в развитие электротранспорта, создание новых электроемких производств, инновационных направлений в науке и образовании", - сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия имеет шансы раньше других стран перейти на электротягу, если создаст свою батарею для электротранспорта. "Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться", - добавил он. Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года. Второй блок должны запустить в 2022 году.

Электростанция строилась с 2011 года по российскому проекту и на российской кредит вблизи города Островец в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, которая еще несколько лет назад объявила БелАЭС угрозой национальной безопасности.

4 ноября литовский МИД направил Минску ноту протеста, призвав остановить запуск электростанции, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования.

Лукашенко считает подобные обвинения "простой завистью и конкуренцией". "Эти соседи отстали от нас на 10 лет в строительстве [АЭС]. Опередили мы их, так признайте это. Они тоже имеют свои достижения, мы им завидуем, но не мешаем", - сказал он. По его мнению, Литва стала выступать против БелАЭС под воздействием внешнего вмешательства.

"Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: "Станция небезопасная, станция такая-сякая". И пошло-поехало. А почему? Потому что мы - конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь", - сказал Лукашенко.

По его мнению, в скором времени белорусы осознают, "какой подвиг совершили при поддержке старших братьев". "Я так уже не в шутку, а полушутя говорю о том, что коль научились, то надо и вторую станцию построить. К тому времени мы увидим, насколько эффективна нынешняя станция, насколько она безопасна и не будет вызывать столько нареканий не только у наших соседей, но и у отдельных сомневающихся в нашей стране", - добавил Лукашенко.

Пока БелАЭС будет работать только на внутренний рынок и Россию. В сентябре основные импортеры - Латвия, Литва и Эстония - договорились не покупать белорусскую электроэнергию. Исключить поставку белорусской энергии через Россию должна система проверки происхождения электроэнергии.

В конце октября компания-оператор энергосетей Литвы Litgrid заявила, что с момента включения БелАЭС в национальную энергосеть пропуск электроэнергии из Белоруссии через литовские сети прекращается. Лицензии на импорт такой энергии будут аннулированы. Помимо стран Балтии о намерении присоединиться к бойкоту заявляла и Польша.