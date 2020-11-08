Более 900 жителей Пыхья-Таллинна получат продовольственную помощь от ЕС

"Мы связались с получателями продовольственной помощи и сообщили им, как забрать комплекты весом более 15-ти килограммов", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. "Людям с особыми потребностями и тем, кто не может из-за продолжительной болезни сам прийти за набором, привезут их на дом", - добавил Ярвелайд.