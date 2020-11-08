Более 900 жителей Пыхья-Таллинна получат продовольственную помощь от ЕС

На следующей неделе Продовольственный банк вместе с управой Пыхья-Таллинна раздаст 950 продовольственных комплектов от Европейского фонда помощи наиболее нуждающимся (FEAD).
"Мы связались с получателями продовольственной помощи и сообщили им, как забрать комплекты весом более 15-ти килограммов", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. "Людям с особыми потребностями и тем, кто не может из-за продолжительной болезни сам прийти за набором, привезут их на дом", - добавил Ярвелайд.
В набор продовольственной помощи входят бакалея, консервы, кофе и чай. Критерии получения продовольственной помощи одинаковы по всей Эстонии. Список получателей комплектов составлен Министерством социальных дел. Продовольственная помощь Европейского Союза предоставляется людям, которые в августе и сентябре этого года получали прожиточное пособие или пособие, выплачиваемое из бюджета местного самоуправления. Люди в приютах для бездомных также получат продовольственную помощь.
Использование пособий фонда координирует Министерство социальных дел.