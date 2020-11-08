Почти у сотни эстонских отцов десять и более детей

По состоянию на начало этого года в Эстонии проживало 304 800 отцов и 132 200 дедушек. Отцам в среднем 53 года, дедушкам 66 лет. Самые молодые отцы еще не совершеннолетние, а семеро отцов прожили более ста лет, пишет Postimees.

Больше всего отцов проживает в Харьюмаа (129 200) и меньше всего на Хийумаа (2 600). Если мы посмотрим на долю отцов среди мужского населения уезда, то картина обратная - больше всего на Хийумаа (55 процентов) и меньше всего в Харьюмаа (45,8 процента).

В среднем на одного отца приходится 1-2 ребенка. Один ребенок у 37,7%, двое - у 41,7%. У меньшего числа отцов трое (15%), четверо (3,8%) или даже пятеро (1,2%) детей. У 88 отцов десять и более детей.