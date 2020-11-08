В Таллиннской тюрьме выявлены новые случаи заражения коронавирусом

На коронавирус тестировали заключенных из тех отделений, где раньше находился заразившийся заключенный. Также поступил положительный результат теста одного из сотрудников Таллиннской тюрьмы, сообщил в социальных сетях пресс-секретарь тюрем. Таким образом, на данный момент в Таллиннской тюрьме коронавирусом заразились пять заключенных и шесть сотрудников. В Таллиннской тюрьме протестируют заключенных и из других отделений.

В Вируской тюрьме с учетом прошедшего инкубационного периода повторно протестировали всех заключенных, новых случаев коронавируса среди заключенных не зафиксировано. Среди сотрудников также нет новых случаев коронавируса.

Трое из заразившихся коронавирусом заключенных вышли на свободу. Таким образом, среди заключенных Вируской тюрьмы 189 заражены коронавирусом, трое из них госпитализированы. На данный момент среди сотрудников тюрьмы зафиксировано пять случаев коронавируса.