Вс, 8.11.2020
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Михаил Кылварт

Вспышка COVID-19 в латвийском парламенте: семь депутатов ушли на карантин

Депутаты Сейма голосуют. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В связи со вспышкой COVID-19 в латвийском парламенте домашний карантин установлен для семи депутатов, которые были контактными лицами инфицированных, сообщила спикер Сейма Инара Мурниеце.

Мурниеце отметила, что у нее нет информации о том, что кто-либо из депутатов Сейма в настоящее время болен COVID-19, пишет Rus.TVNET.

С учетом домашнего карантина, на котором находятся несколько депутатов, планируется, что решение о кандидатуре судьи Конституционного суда будет принято в парламенте после их возвращения, заявила председатель Сейма.

Ранее стало известно, что статус контактного лица и, соответственно, домашний карантин установлен для четырех депутатов - Артура Тома Плешса, Эрика Пуцена, Юриса Юрашса и Яниса Бутанса.

В Сейме уже выявили четыре случая COVID-19, при этом около 30 человек признаны контактными лицами для пациентов с COVID-19, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая.

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