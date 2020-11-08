Вспышка COVID-19 в латвийском парламенте: семь депутатов ушли на карантин

В связи со вспышкой COVID-19 в латвийском парламенте домашний карантин установлен для семи депутатов, которые были контактными лицами инфицированных, сообщила спикер Сейма Инара Мурниеце.
Мурниеце отметила, что у нее нет информации о том, что кто-либо из депутатов Сейма в настоящее время болен COVID-19, пишет Rus.TVNET.
С учетом домашнего карантина, на котором находятся несколько депутатов, планируется, что решение о кандидатуре судьи Конституционного суда будет принято в парламенте после их возвращения, заявила председатель Сейма.
Ранее стало известно, что статус контактного лица и, соответственно, домашний карантин установлен для четырех депутатов - Артура Тома Плешса, Эрика Пуцена, Юриса Юрашса и Яниса Бутанса.
В Сейме уже выявили четыре случая COVID-19, при этом около 30 человек признаны контактными лицами для пациентов с COVID-19, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая.