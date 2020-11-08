Протесты в Минске. ФОТО: STRINGER/AFP

Начиная с 9 августа, когда Александр Лукашенко был назван президентом Беларуси, в Минске и других городах страны каждое воскресенье проходили большие шествия и демонстрации.

Эти выходные стали первыми, когда большой акции не было, но количество задержанных можно сравнить только с самыми первыми акциями протеста. В воскресенье на 16.00 по местному времени правозащитникам из центра "Весна" известно о примерно о 360 задержаниях, и список обновляется каждые 10-15 минут.

В субботу милиция и ОМОН задержали еще около ста человек, в основном медиков.

На воскресенье, 8 ноября, оппозиция заявила о проведении "Марша народовластия". Местом проведения, как обычно, был объявлен "центр вашего города". Каждая воскресная акция в Минске получает свое название, но их суть не меняется — это мирный протест с требованием признать президентские выборы незаконными.

В этот раз люди небольшими группами стали собираться в разных местах центра города: на проспекте Победителей, улице Куйбышева, на площадях Немига и Бангалор. Максимум, что они успели сделать, — это начать вставать в цепи солидарности вдоль дорог. Судя по фотографиям с места событий, на акцию успели собраться лишь сотни человек. Милиция ответила немедленными и массовыми задержаниями.

Милиция и ОМОН активно использовали резиновые дубинки. Людей заставляли лежать на асфальте или газонах. На площади Немига одного из протестовавших избили так, что ему пришлось вызывать скорую помощь. Издание TUT.by пишет, что на асфальте в центре города остались следы крови.

Активисты сообщали о том, что в центре Минска они слышали "какие-то хлопки" или выстрелы. ГУВД Минска отрицает использование спецсредств.

Среди задержанных несколько журналистов. Это фотокорреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Святослав Зоркаг, журналист агентства БелаПАН Ян Авсеюшкин. В Витебске задержана журналистка телеканала "Белсат" Алена Шабуня.

Известно, что в Минске задержан известный актер кино и драмтеатра имени Горького Александр Жданович, серебряный призер Олимпиады-2008, десятиборец Андрей Кравченко и многократный чемпион страны по кикбоксингу Иван Ганин, мисс Беларуси-2008 Ольга Хижинкова.