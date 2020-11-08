Вс, 8.11.2020
Для Эстонии мы анализировали варианты начиная с локального запрета и заканчивая введением налога на шипованную резину. Айн Кендра
Айн Кендра
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Во Франции задержали подозреваемого в покушении на православного священника: им оказался ревнивый муж

Во Франции задержали подозреваемого в покушении на православного священника: им оказался ревнивый муж

TOPSHOT - Security and emergency personnel are on October 31, 2020 in Lyon at the scene where an attacker armed with a sawn-off shotgun wounded an Orthodox priest in a shooting before fleeing, said a police source. - The priest, who has Greek nationality, was closing his church when the attack happened and is now in a serious condition, said the source, who asked not to be named. The shooting comes three days after three people were killed in a knife rampage inside a church in the southern town of Nice as France was already on edge after the republication in early September of cartoons of the prophet Mohammed by the Charlie Hebdo weekly, and the beheading of a teacheract. (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

ФОТО: PHILIPPE DESMAZES/AFP

Во французском Лионе взяли под стражу подозреваемого в попытке убийства православного греческого священника Николаоса Какавелакиса. Le Parisien пишет со ссылкой на источники, что 40-летний выходец из Грузии Георгий П. был задержан в пятницу в своем доме сотрудниками судебной полиции. Его спутницу, 35-летнюю россиянку, допросили, передает Newsru.

По данным газеты, арестованный признался в совершении нападения, объяснив его местью за супружескую измену. Как говорится в заявлении прокурора Лиона Николя Жаке, у жены подозреваемого была связь со священником. При этом мужчина утверждает, что не собирался убивать Какавелакиса.

Во время обыска в доме у подозреваемого обнаружили оружие, но не то, из которого он стрелял в священника. От того оружия арестованный, по его словам, избавился на набережной реки Соны. Отмечается, что он уже попадал в поле зрения полиции за вождение без прав и незаконное хранение оружия. Судебная полиция продолжает устанавливать мотив и точную хронологию нападения на священника.

31 октября Какавелакис получил огнестрельные ранения из обреза, уходя из церкви, и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 4 ноября стало известно, что пострадавший вышел из комы после операции. При этом его состояние остается тяжелым. По словам священника прихода Сен-Жорж в Гренобле, Какавелакис "сильно страдает психологически" и должен быть снова прооперирован в ближайшее время, пишет Le Figaro.

Стрельба в Лионе произошла через два дня после теракта в Ницце, где вооруженный ножом исламист Браим Ауиссауи убил трех человек в базилике Нотр-Дам. Однако нападение на греческого священника не было передано в антитеррористическое подразделение, так как почти сразу появилась информация о том, что у стрелявшего был личный мотив. По словам источника Le Parisien, близкого к следствию, у священника была насыщенная личная жизнь.

Месяц назад Какавелакис подал прошение об отставке и пребывал в поисках новой заграничной миссии. Все это время он не совершал богослужений. Изначально по подозрению в нападении был задержан бывший монах, у которого был давний конфликт с греческим священником. Он обвинял Какавелакиса в растратах и авторитарном поведении. Тот подал в суд за клевету и выиграл. Монаха в итоге отпустили, так как у него было алиби на момент нападения на Какавелакиса. Кроме того, он не мог находиться под стражей по состоянию здоровья.

Читать также

Tamrex

Актуально

За рубежом

Читать также

НАВЕРХ
Back