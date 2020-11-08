Боец Орловский установил рекорд по количеству побед UFC в тяжелом весе

Для 41-летнего белоруса, ранее владевшего чемпионским поясом UFC в тяжелом весе, эта победа стала 30-й в карьере при 19 поражениях и двух боях без результата. Орловский обновил рекорд по числу выигранных поединков в тяжелом дивизионе (19).

"Я провел умный бой, придерживался плана, выиграл второй бой кряду, - сказал Орловский после победы. - Секрет моего успеха на данном этапе карьеры? Во-первых, у меня есть прекрасные примеры Рэнди Кутюра и Джорджа Формана, которые были чемпионами в солидном возрасте. Кроме того, хочу доказать, что олдскульные бойцы по-прежнему крутые".