Вс, 8.11.2020
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Ааду Муст
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Боец Орловский установил рекорд по количеству побед UFC в тяжелом весе

Андрей Орловский (справа).

ФОТО: Douglas P. DeFelice/AFP

Белорусский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Орловский победил канадца Таннера Босера на турнире UFC в Лас-Вегасе. По итогам трех раундов все судьи признали Орловского сильнейшим со счетом 29:28, пишет NEWSru.com.

Для 41-летнего белоруса, ранее владевшего чемпионским поясом UFC в тяжелом весе, эта победа стала 30-й в карьере при 19 поражениях и двух боях без результата. Орловский обновил рекорд по числу выигранных поединков в тяжелом дивизионе (19).

"Я провел умный бой, придерживался плана, выиграл второй бой кряду, - сказал Орловский после победы. - Секрет моего успеха на данном этапе карьеры? Во-первых, у меня есть прекрасные примеры Рэнди Кутюра и Джорджа Формана, которые были чемпионами в солидном возрасте. Кроме того, хочу доказать, что олдскульные бойцы по-прежнему крутые".

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