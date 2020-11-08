В Литве побит очередной рекорд по количеству новых зараженных

Для Литвы 1980 новых случаев новый максимум количества выявленных за сутки больных Covid-19. В субботу было сообщено о 1972 выявленных в пятницу случаях Covid-19.

С начала пандемии заражение новым коронавирусом в Литве было диагностировано у 24 699 человек, а выздоровление подтверждено у 5700 человек.

На сегодняшний день от Covid-19 в Литве скончались 207 человек, а еще 69 инфицированных умерли по другим причинам.

По данным Национального центра общественного здоровья, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в стране на 8 ноября составляет 519,4 случая на 100 тысяч жителей.

В субботу в Латвии выявлено 215 новых случаев Covid-19, трое инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Двое умерших пациентов принадлежали к возрастной группе 85-95 лет, а один - к возрастной группе 70-75 лет. На сегодняшний день в Латвии скончались 99 инфицированных Covid-19 человек.

За прошедшие сутки было сделано 3744 теста на наличие Covid-19, 5,7% из которых показали положительный результат.