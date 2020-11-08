Фото ⟩ В Эстонии титул «Отец года» присужден ученому

На торжественном мероприятии в концертном зале "Эстония" в воскресенье, 8 ноября, титул "Отец года" был присужден Арво Тувикене. Отец четырех детей уже 43 года занимается научной работой, он известен как ихтиолог - специалист по рыбам.
Арво и его супруга Леа - научные сотрудники Эстонского университета естественных наук, передает rus.err.ee.
У Арво три сына и одна дочь в возрасте от 24 до 35 лет, а также уже есть внук.
Сын Тынн работает в Центре инвестиций в окружающую среду, дочь Мари учится в Эстонском университете естественных наук, еще два сына работают в сфере строительства.