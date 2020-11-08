Вс, 8.11.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст

Фото ⟩ В Эстонии титул «Отец года» присужден ученому

На торжественном мероприятии в концертном зале "Эстония" в воскресенье, 8 ноября, титул "Отец года" был присужден Арво Тувикене. Отец четырех детей уже 43 года занимается научной работой, он известен как ихтиолог - специалист по рыбам.

Арво и его супруга Леа - научные сотрудники Эстонского университета естественных наук, передает rus.err.ee.

У Арво три сына и одна дочь в возрасте от 24 до 35 лет, а также уже есть внук.

Сын Тынн работает в Центре инвестиций в окружающую среду, дочь Мари учится в Эстонском университете естественных наук, еще два сына работают в сфере строительства.

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