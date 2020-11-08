Коронавирус отменяет несколько спектаклей в театре «Ванемуйне»

Всех коллег, которые были в контакте с зараженным, отправят на тестирование, и танцевальная труппа остается в самоизоляции до следующих инструкций.

По словам руководителя театра «Ванемуйне» Кристийны Алликсаар, вероятно, отменится и спектакль «Ромео и Джульетта», который должен был состояться 13 ноября, и спектакль «Тильда и пыльный ангел», который должен был состояться 15 ноября.

Алликсаар добавила, что у инфицированного человека нет симптомов, и тест на коронавирус сделали потому, что один из близко контактировавших с ним заразился. «"Ванемуйне" - такой большой дом, что рано или поздно это должно было произойти, и мы продумали все сценарии. Верю, что справимся», - сказала она.

Театр подтвердит дату замещающего спектакля в ближайшее время. При желании кассы «Ванемуйне» обменяют билеты на другие спектакли театра «Ванемуйне» 151-го сезона, обменяют билеты на подарочные карты «Ванемуйне» или выкупят их. Дополнительная информация: kassa@vanemuine или 7440 165.