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"Защити свой голос!" - под таким лозунгом у здания парламента в центре Тбилиси тысячи человек собрались на оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших в Грузии 31 октября. Оппозиция говорит о "тотальной фальсификации" выборов, на которых победила правящая партия. Тем временем в Грузии начато расследование о свержении власти.

"Защити свой голос!" - под таким лозунгом у здания парламента в центре Тбилиси тысячи людей собрались на оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября.

Оппозиция говорит о "тотальной фальсификации" выборов, на которых, согласно предварительным результатам, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила чуть менее половины голосов избирателей - 48,23% на пропорциональных выборах.

Еще в 13 округах ее кандидаты в мажоритарные депутаты получили абсолютное большинство голосов и победили в первом же туре.

В 17 округах, в том числе всех восьми округах Тбилиси, 21 ноября пройдет второй тур голосования.

Таким образом, "Грузинская мечта" близка к получению большинства голосов в парламенте. Это беспрецедентный случай в истории независимой Грузии, так как ни одной политической силе еще не удавалось оставаться у власти три срока подряд.

Но с результатами выборов не соглашается ни одна из преодолевших избирательный барьер оппозиционных партий.

В знак протеста оппозиционные партии отказались от мандатов в парламенте нового созыва. Всю неделю в Тбилиси и других городах проходили протесты.

Getty Images После выборов в Грузии началась волна протестов.

Воскресная акция, по словам представителей оппозиции, должна показать властям, как много людей не хотят мириться с тем, что они называют "воровством" голосов на этих выборах.

"Вместе против одного"

Парламентские выборы 31 октября проходили по новой системе. 120 депутатов - вместо прежних 77 - избирались в парламент по пропорциональным спискам. Число мажоритарных депутатов сократилось с 73 до 30. При этом избирательный барьер был снижен с пяти до одного процента, что повышало шансы небольших партий.

Всего в парламент прошли девять партий. Больше всего голосов из оппозиционных сил - 27% - набрал блок "Единое национальное движение" - Объединенная оппозиция "Сила в Единстве", в который входит крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение".

Остальные партии набрали менее 4%, в том числе и участвовавшая впервые в парламентских выборах партия "Гирчи".

Но ни одна из оппозиционных партий, преодолевших избирательный барьер, не собирается входить в новый парламент.

Getty Images Отказ оппозиции войти в парламент не станет препятствием для его работы, говорят юристы.

Не признает результаты выборов и отказывается войти в парламент и преодолевшая избирательный барьер партия "Альянс патриотов Грузии", которая считается пророссийской и резко критикует как нынешние, так и прежние власти.

Но к совместным акциям оппозиции "Альянс патриотов" не присоединился, сперва анонсировав, а затем отменив свою, отдельную от остальной оппозиции, акцию протеста.

Худшие выборы "Мечты"

Организация "Transparency International - Грузия", у которой было до 600 наблюдателей на этих выборах, назвала их шагом назад по сравнению с парламентскими выборами 2016 года. Двадцать шесть неправительственных организаций сочли эти выборы наименее демократичными и свободными за время нахождения у власти "Грузинской мечты".

По предварительной оценке международных наблюдателей, выборы были конкурентными и прошли с соблюдением фундаментальных свобод, хотя обвинения в давлении на избирателей подорвали доверие общества к некоторым аспектам этого процесса, заявили они.

Представители оппозиции, между тем, говорят о масштабной фальсификации результатов парламентских выборов. По мнению одного из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе, такого не было даже на выборах 2003 года, за которыми последовала Революция роз в Грузии.

"До 200 тысяч голосов сфальсифицированы - это почти 10%. Это невообразимое воровство голосов. Такого никогда не случалось в Грузии", - заявил он.

С аналогичными заявлениями выступают и представители других оппозиционных партий, но избирательные комиссии отклонили их жалобы.

Getty Images C результатами Центризбиркома не соглашается ни одна из преодолевших избирательный барьер оппозиционных партий.

О безосновательных отказах в рассмотрении жалоб окружными комиссиями говорят и местные наблюдатели. Но и в случае рассмотрения жалоб большинство комиссий отказались пересчитать голоса и аннулировать итоговые протоколы. Таковы выводы наблюдателей "Transparency International - Грузия" и Международного общества по справедливым выборам и демократии (ISFED).

Всего, по данным ЦИКа, были пересчитаны результаты с 19 избирательных участков, и в большинстве случаев после пересчета они не изменились.

Здания Центральной избирательной комиссии и окружных комиссий стали горячими точками протестов на этой неделе. Попытки представителей оппозиции попасть на эти заседания приводили к стычкам с правоохранителями и административным задержаниям.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что заседания окружным комиссиям приходится проводить под давлением, в ряде случаев на заседания комиссий пытались ворваться неуполномоченные лица, несмотря на то, что у всех сторон избирательного процесса есть свои представители в комиссиях.

Что касается жалоб, тут ЦИК ссылается на то, что у окружных комиссий не было законных оснований для их рассмотрения.

"Капитуляция" и революция

В пятницу в Службе госбезопасности Грузии заявили, что ведут расследование по подозрению в попытке свержения государственной власти. Основанием, по утверждению ведомства, стала информация о том, что конкретные лица комплектовали мобильные группы бывшими правоохранителями и военными с целью свержения власти.

В четверг исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе дал показания Службе госбезопасности по поводу "революционного сценария" активистов и лидеров "Единого национального движения". По его словам, у представителей "Единого национального движения" якобы мобилизованы экипажи с электрошокерами и дубинками для организации провокаций.

В оппозиции эти обвинения называют смехотворными. Здесь говорят о беспрецедентном единстве оппозиции, которое оставило правящую партию в изоляции.

Getty Images Митинг сторонников оппозиции в Тбилиси 1 ноября.

В то время как оппозиционные активисты требуют наказать председателя ЦИК Тамара Жванию за "тотальную фальсификацию" выборов, в правящей партии говорят, что выборы прошли демократично, а решение оппозиции не входить в парламент называют "капитуляцией" перед поражением во втором туре.

Новые выборы?

По словам лидеров оппозиции, акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока не состоятся повторные и, как они говорят, свободные выборы.

По мнению Гии Хухашвили, бывшего советника премьер-министра, а ныне председателя правящей партии Бидзины Иванишвили, тактика оппозиции не исключает достижения консенсуса.

По его словам, нарушения на этих выборах, возможно, значительно не изменили показатели в процентах, но эти несколько процентов разницы могли быть решающими в вопросе смены власти в Грузии на фоне готовности оппозиции создать коалицию.

"Оппозиция была консолидирована, настроена на то, чтобы создать коалицию, и "Грузинская мечта" теряла власть", - говорит он.

Оппозиция могла бы, не признавая результаты выборов, все же войти в парламент и создать комиссию по расследованию нарушений, говорит он.

"Они могли уже через эту комиссию документально доказать, что выборы были критически сфальсифицированы, и через такой правовой парламентский путь прийти к внеочередным выборам. Этот путь мне кажется более цивилизованным, и мы бы обошлись без больших потрясений, в том числе усиления негативных процессов в экономике и распространения пандемии", - говорит он.

Но какой бы путь ни выбрала оппозиция, все закончится внеочередными выборами, считает эксперт.

"Власти опять начинают пугать людей, пытаться сваливать проблемы на оппозицию, разрабатывать теории заговора насчет переворота. Они выбрали этот путь. Они могут сейчас, конечно, переломить ситуацию и раздробить оппозицию, но системно это ничего не изменит. В итоге, я думаю, кризис неминуем", - говорит Хухашвили.

Между тем, по словам экспертов, с правовой точки зрения отказ оппозиции войти в парламент не станет препятствием для его работы, так как правящая партия получит предположительно 90 из 150 мандатов.