COVID-19 в русскоязычной гимназии Таллинна: диагноз подтвержден у учащихся двух классов

По словам директора, эти классы переведены на дистанционное обучение.

"Для того, чтобы вирус не распространялся в школе, по рекомендации старшего инспектора Департамента здоровья был пополнен график уборки школы дополнительными уборками: учащены влажные уборки туалетов, и дверные ручки дезинфицируются во время каждого урока. Все работники школы носят визиры или маски. Мы тесно сотрудничаем с Департаментом здоровья и Департаментом образования Таллинна", - подтвердила Леэло-Кюнгас в адресованном родителям сообщении в среде e-Kool.

Школа просит при любых симптомах заболевания оставлять своих детей дома, а при необходимости сразу же обращаться к семейному врачу, который определит необходимость проведения теста на Covid-19.

"Все работники школы с симптомами заболевания тоже обязаны оставаться дома", - заявила директор.