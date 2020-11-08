Германия изменила правила для въезжающих из-за рубежа

В Германии вступили в силу новые карантинные правила для тех, въезжает в Германию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Теперь на самоизоляции необходимо будет провести 10 дней, а не 14, как было ранее. Об этом сообщает Die Zeit.