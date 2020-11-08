Картина дня: скандал вокруг Хельме, высокий уровень заражения в Ида-Вирумаа, День отца и необычное завещание

В Эстонии умерли два человека с коронавирусом, добавилось 192 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2119 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 192 пробы (9,1%) дали положительный результат. Читать далее...

В Ида-Вирумаа рекордный уровень заражения: новый очаг в Нарве затронул 32 человека

Коронавирус добрался и до нарвской спортшколы Паэмурру — с очагом заражения связаны 32 человека, местный ледовый холл закрыт на десять дней. Читать далее...

COVID-19 в русскоязычной гимназии Таллинна: диагноз подтвержден у учащихся двух классов

Коронавирус на этой неделе достиг еще одной средней школы Таллинна: подтверждены два случая заболевания у учеников - в 4-м и 11-м классах. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Водитель BMW спровоцировал ДТП, один человек доставлен в больницу

8 ноября, в 12.30 в Тарту на перекрестке улицы Равила и Вильяндиского шоссе произошло ДТП. Читать далее...

Ратас: Хельме должны прекратить подрывать отношения между Эстонией и США

Премьер-министр Юри Ратас назвал спекуляции министров из EKRE Марта и Мартина Хельме на тему фальсификации президентских выборов в США агрессивными и безответственными, а также попросил отца и сына Хельме прекратить подрывать отношения между США и Эстонией. Читать далее...

Кальюлайд - о новом скандале с Хельме: по-человечески мне просто грустно и стыдно

Сегодняшняя вербальная атака министра внутренних дел и министра финансов ЭР на новоизбранного президента Америки и эстонские выборы - нападение на эстонскую демократию и безопасность, сообщила пресс-служба президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Читать далее...

The Washington Post - о Марте Хельме: для кого-то поражение Трампа, похоже, было болезненным

Лидеры всего мира поздравили Джо Байдена с победой на выборах, несмотря на то, что президент Трамп не смирился с поражением, сообщает The Washington Post. В статье американской газеты также приводятся подозрения министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме в фальсификации результатов выборов. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Эстонский футболист получил в ходе матча серьезную травму: его увезли в больницу на скорой

В сегодняшнем матче футбольной премиум-лиги Эстонии между Пайдеской городской командой и нарвским "Трансом" два игрока столкнулись во время игры настолько неудачно, что игрока пайдеского клуба Кевина Каубера пришлось уносить с поля на носилках. Читать далее...

«Поиски врагов должны быть закончены». Джо Байден выступил с обращением к нации

Получивший большинство голосов на президентских выборах США сенатор-демократ Джо Байден выступил с обращением к американскому народу. Читать далее...

Многодетная мать с тяжелобольным ребенком: мы не знали, что нам полагается помощь

Многодетная мама Екатерина Матвеева ютится с мужем и четырьмя детьми на 49 метрах маардуской двушки. В семье Екатерины воспитывается и тяжелобольной ребенок с онкологическим заболеванием на четвертой стадии. Читать далее...

Необычное завещание жителя Эстонии: четырехкомнатную квартиру получит соответствующая требованиям семья

Семья должна соответствовать девяти требованиям наследодателя. Заявление может подать как сама семья, так и, например, детский сад, школа, учреждение или работодатель члена семьи. Читать далее...

Найденная в волости Сауэ лиса страдала серьезным инфекционным заболеванием

Эстонское общество дикой природы опубликовало в Facebook историю о больной лисе, найденной возле автобусной остановки Лийдумяэ в селе Йыгисоо волости Сауэ. Читать далее...

ФОТО 〉 В Эстонии титул «Отец года» присужден ученому

На торжественном мероприятии в концертном зале "Эстония" в воскресенье, 8 ноября, титул "Отец года" был присужден Арво Тувикене. Отец четырех детей уже 43 года занимается научной работой, он известен как ихтиолог - специалист по рыбам. Читать далее...

Выборы в США: Джо Байден победил - что дальше?