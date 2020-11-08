Картина дня: высокий уровень заражения в Ида-Вирумаа, День отца и необычное завещание

В Эстонии умерли два человека с коронавирусом, добавилось 192 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2119 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 192 пробы (9,1%) дали положительный результат. Читать далее...

В Ида-Вирумаа рекордный уровень заражения: новый очаг в Нарве затронул 32 человека

Коронавирус добрался и до нарвской спортшколы Паэмурру — с очагом заражения связаны 32 человека, местный ледовый холл закрыт на десять дней. Читать далее...

COVID-19 в русскоязычной гимназии Таллинна: диагноз подтвержден у учащихся двух классов

Коронавирус на этой неделе достиг еще одной средней школы Таллинна: подтверждены два случая заболевания у учеников - в 4-м и 11-м классах. Читать далее...

«Поиски врагов должны быть закончены». Джо Байден выступил с обращением к нации

Получивший большинство голосов на президентских выборах США сенатор-демократ Джо Байден выступил с обращением к американскому народу. Читать далее...

Многодетная мать с тяжелобольным ребенком: мы не знали, что нам полагается помощь

Многодетная мама Екатерина Матвеева ютится с мужем и четырьмя детьми на 49 метрах маардуской двушки. В семье Екатерины воспитывается и тяжелобольной ребенок с онкологическим заболеванием на четвертой стадии. Читать далее...

Необычное завещание жителя Эстонии: четырехкомнатную квартиру получит соответствующая требованиям семья

Семья должна соответствовать девяти требованиям наследодателя. Заявление может подать как сама семья, так и, например, детский сад, школа, учреждение или работодатель члена семьи. Читать далее...

ФОТО 〉 В Эстонии титул «Отец года» присужден ученому

На торжественном мероприятии в концертном зале "Эстония" в воскресенье, 8 ноября, титул "Отец года" был присужден Арво Тувикене. Отец четырех детей уже 43 года занимается научной работой, он известен как ихтиолог - специалист по рыбам. Читать далее...

Выборы в США: Джо Байден победил - что дальше?