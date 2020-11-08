Президент Эстонии поздравила Джо Байдена

«На прошлогодней встрече с Джо Байденом в Вашингтоне не осталось ни малейшего сомнения в том, что для избранного только что следующим президентом США важно, чтобы каждый человек чувствовал, что общество защищает и заботится о нем вне зависимости от его происхождения и прошлого. Его вера в то, что на самом деле люди добры, а не злы, была непоколебима», — написала Кальюлайд.

«Америка была раньше, оставалась при нынешней администрации и будет и в будущем важным союзником Эстонии, — отметила Кальюлайд. — Фундаментом наших отношений и сотрудничества были и остаются демократические ценности. Ждем продолжения таких же отношений между США и Эстонией, какими они были 30 лет — масштабной поддержки, включающей конгресс и сенат и охватывающей различные мировоззрения, поскольку наши страны и народы связывают общие базовые ценности и глубокая вера в универсальные права человека».

«Мы продолжим укреплять эти отношения, — заявила Кальюлайд. — Мы должны вместе, в двустороннем порядке или в международных организациях, стоять спина к спине, чтобы бороться с изменениями климата и выступать за то, чтобы мир был более демократическим, уважающим человеческие права и свободы, защищающим слабых».