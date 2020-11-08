Ратас: Хельме должны прекратить подрывать отношения между Эстонией и США

«США — государство с крайне сильной демократией, где выборы являются честными, свободными и прозрачными, — написал Ратас. — Потенциальные споры и жалобы, связанные с результатами выборов, там решают в суде, как и принято в демократических странах. Невежливая критика этих процессов на основании поверхностной информации и фейковых новостей не подобает министрам Эстонской Республики».

«Избранный в соответствии с волей народа США будущий президент Джо Байден — это очень заслуженный политик, пообещавший защищать всех жителей США, — пояснил Ратас. — Кроме того, он пообещал приложить усилия, чтобы сгладить возникшие в обществе расколы и преодолеть усилившиеся за многие годы разногласия. Это честные желания, которым стоит поучиться и нам в Эстонии. Я от имени эстонского государства поздравил Джо Байдена с избранием на пост 46-го президента США».

«Мартину Хельме как лидеру партии и министру финансов Эстонской Республики следует понять, что США — наш крупнейший союзник и незаменимый стратегический партнер как для Эстонии, так и для ЕС. Март Хельме как министр внутренних дел также должен очень хорошо понимать, что предъявлять серьезные обвинения без доказательств недопустимо», — отметил Ратас.

«Американский народ выбирает своих лидеров на свободных выборах. Для Эстонии сильные трансатлантические связи и усиление двустороннего оборонного сотрудничества с США всегда были внешнеполитической целью вне зависимости от того, находился у власти в качестве президента республиканец или демократ. Поэтому агрессивная риторика в адрес одного из наших важнейших союзников является крайне безответственной», — написал Ратас.

«Высказывания Марта и Мартина Хельме, оценивающие результаты выборов в США, нельзя рассматривать серьезно, они даже абсурдны. Члены правительства Эстонии должны быть способны оставаться уравновешенными, комментируя внутреннюю политику нашего крупнейшего союзника. Март и Мартин Хельме должны немедленно прекратить подрывать отношения между Эстонией и США», — написал Ратас и добавил, что обратился с тем же сообщением и к председателю EKRE.