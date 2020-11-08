Вс, 8.11.2020
Для Эстонии мы анализировали варианты начиная с локального запрета и заканчивая введением налога на шипованную резину. Айн Кендра
Айн Кендра
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Паэт: то, что делают Хельме, уже не только постыдно, но и опасно

Urmas Paet.

ФОТО: Erik Prozes/Postimees/scanpix Baltics

По словам депутата Европейского парламента от Партии реформ Урмаса Паэта, вульгарные высказывания министра внутренних дел и министра финансов нынешнего правительства Эстонии и необоснованные обвинения в адрес новоизбранного президента США Джо Байдена и избирательного процесса в США в целом не только позорны, но и вредят безопасности Эстонии. Об этом пишет Postimees.

Паэт напомнил, что, Байден в свое время был удостоен высшего государственного признания в Эстонии, потому что поддерживал нашу страну и четко способствовал ее вступлению в НАТО.

"Но очевидная цель этих членов нынешнего правительства - разрушить отношения Эстонии с нашими важными союзниками. А остальная часть правительства просто наблюдает за этим", - подметил Паэт.

"Слова министра имеют последствия, и в этом случае они имеют последствия для всей Эстонии. Это произойдет в случае, если премьер-министр и другие члены правительства от Центристской партии и Отечества, а также депутаты от коалиции в Рийгикогу позволят этим министрам продолжать работу в правительстве", - сказал Паэт.

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