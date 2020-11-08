Паэт: то, что делают Хельме, уже не только постыдно, но и опасно

Паэт напомнил, что, Байден в свое время был удостоен высшего государственного признания в Эстонии, потому что поддерживал нашу страну и четко способствовал ее вступлению в НАТО.

"Но очевидная цель этих членов нынешнего правительства - разрушить отношения Эстонии с нашими важными союзниками. А остальная часть правительства просто наблюдает за этим", - подметил Паэт.

"Слова министра имеют последствия, и в этом случае они имеют последствия для всей Эстонии. Это произойдет в случае, если премьер-министр и другие члены правительства от Центристской партии и Отечества, а также депутаты от коалиции в Рийгикогу позволят этим министрам продолжать работу в правительстве", - сказал Паэт.

