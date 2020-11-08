Кальюлайд - о новом скандале с Хельме: по-человечески мне просто грустно и стыдно

«Слово политика имеет вес, и сегодня два министра Эстонской Республики решили использовать вес своих слов для атаки на нашего главного союзника. Безопасность Эстонии основана на нашей собственной обороноспособности и союзнических отношениях. Мы создавали, поддерживали и развивали их в течение многих лет и с разными правительствами, но сегодня мы увидели, что их также можно разбить и снести. Американский народ избирает президента без помощи наших министров, но правительство Эстонии должно стоять на защите наших союзников и безопасности. К сожалению, два члена правительства республики сегодня ясно дали понять, что эти союзнические отношения не представляют для них ценности», - значится в заявлении пресс-службы президента.

«Также совершенно недопустимо без аргументов ставить под сомнение избирательную систему Эстонии. У этого может быть лишь одна цель - подорвать доверие собственного народа к собственной стране. Такое поведение представляет угрозу нашей демократии», - отметила президент.

Кальюлайд сообщила, что представила свою позицию премьер-министру, и в ближайшее время также обсудит ее с министром иностранных дел и министром обороны. «Учитывая, что сегодняшние действия министра внутренних дел и министра финансов нанесли ущерб нашим союзническим отношениям и поставили под вопрос демократические выборы в Эстонии, в ближайшие дни я созову Совет по государственной обороне, чтобы сформировать четкую позицию по этим вопросам», - сказала она.

«По-человечески мне просто грустно и стыдно», - заключила президент.