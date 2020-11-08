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  • Матч Кубка Эстонии по футболу между нарвским "Трансом" и "Ярве" пройдет 14 ноября

Матч Кубка Эстонии по футболу между нарвским "Трансом" и "Ярве" пройдет 14 ноября

Paide Linnameeskond - JK Narva Trans. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Матч 1/8 финала Кубка Эстонии по футболу между нарвским "Трансом" и кохтла-ярвеским "Ярве", который был перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков, состоится в субботу, 14 ноября, пишет Rus.ERR.

Поединок пройдет в 13:00 на нарвском стадионе "Калев-Фама".

Матч должен был состояться 4 ноября, но у брата одного из игроков "Транса" был обнаружен коронавирус. Поэтому нужно было дождаться результата теста контактировавшего со своим братом футболиста.

Тест оказался негативным, но игрок до 11 ноября будет находиться в самоизоляции. 10 ноября ему предстоит сдать повторный тест.

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