Матч Кубка Эстонии по футболу между нарвским "Трансом" и "Ярве" пройдет 14 ноября

Матч 1/8 финала Кубка Эстонии по футболу между нарвским "Трансом" и кохтла-ярвеским "Ярве", который был перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков, состоится в субботу, 14 ноября, пишет Rus.ERR.