Рейнсалу: советую Хельме заниматься проблемами Эстонии, а не управлением США

Cегодня министр внутренних дел Март Хельме и министр финансов Мартин Хельме (EKRE) в программе радио TRE "Räägime asjast" («Поговорим о деле») назвали как президентские выборы в США, так и выборы в Эстонии нечестными. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, их разговоры безумны, пишет Postimees.
"Мой ответ прост и ясен. Это безумная история, которая ни на секунду не представляет официальную позицию эстонского государства », - написал министр в социальных сетях, добавив, что советует своим коллегам по правительству заниматься проблемами Эстонии, а не США.
"Соединенные Штаты могут справиться со своими внутренними делами сами, без наших любопытных носов. Каждый ребенок понимает, что оскорбления в адрес Джо Байдена наносят ущерб нашим союзническим отношениям и НЕ отвечают интересам независимости и безопасности Эстонии», - сказал Рейнсалу.
"Подчеркну, что такого же мнения придерживаюсь и в отношении оскорбительной риторики действующего президента США Дональда Трампа в Эстонии. Cвое мнение о политике союзников можно выразить достойным образом", - считает министр.