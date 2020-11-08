Рейнсалу: советую Хельме заниматься проблемами Эстонии, а не управлением США

"Мой ответ прост и ясен. Это безумная история, которая ни на секунду не представляет официальную позицию эстонского государства », - написал министр в социальных сетях, добавив, что советует своим коллегам по правительству заниматься проблемами Эстонии, а не США.

"Соединенные Штаты могут справиться со своими внутренними делами сами, без наших любопытных носов. Каждый ребенок понимает, что оскорбления в адрес Джо Байдена наносят ущерб нашим союзническим отношениям и НЕ отвечают интересам независимости и безопасности Эстонии», - сказал Рейнсалу.