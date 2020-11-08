Полиция Швеции ввела особое положение после терактов в Европе

Также правительство Швеции продлило погранконтроль на внутренних границах страны – с 12 ноября по 11 мая 2021 года. Контроль с другими странами Шенгена действует в Швеции с 2015 года. Его ввели на фоне миграционного кризиса в Европе.

С середины октября в Европе произошла серия преступлений, совершённых исламистами. 16 октября выходец из Чечни жестоко убил учителя в пригороде Парижа. Педагог обсуждал с учениками свободу слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый в убийстве заявил, что "казнил" педагога за оскорбление пророка.ьВ конце октября уроженец Туниса напал с ножом на людей в Ницце. Погибли три человека. В тот же день стало известно о попытках нападений в Авиньоне и Лионе. 2 ноября в Вене сторонник джихадистов открыл стрельбу по прохожим и посетителям кафе. Погибли четыре человека, 22 пострадали.