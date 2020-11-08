Туристический портал включил регион Эстонии в число лучших национальных парков мира

На этой неделе всемирный туристический интернет-портал Worldpackers представил своим читателям список 17 лучших национальных парков Европы, в который вошел и эстонский Соомаа, пишет Pärnu Postimees.
Соомаа оказался в одном ряду с такими красивыми местами, как старейший в Германии национальный парк Баварский лес, доломитовый национальный парк Беллуно на севере Италии, национальный парк Дурмитори в Черногории и Йотунхеймен на юге Норвегии.
По оценке Worldpackers, Соомаа, возможно, является одним из самых интересных водно-болотных угодий в Северной Европе. Его особенностью является возможность совершать ночные походы с гидом, в ходе которых можно насладиться полной тишиной а, в случае удачи, посмотреть на бобров.
Национальный парк Соомаа
Национальный парк Соомаа площадью 390 квадратных километров был создан для защиты больших болот, пойменных лугов, лесов и культурного наследия в юго-западной части Центральной Эстонии. Как следует из названия, 80 процентов территории национального парка Соомаа составляют болота с заболоченными лугами и лесами.
Жизнь в Соомаа зависит от погоды больше, чем где-либо еще в Эстонии. Весенний паводок, стекающий с возвышенности Сакала, не может сразу вместить реки Соомаа. Таким образом, вода течет в луга и леса и заливает дорогу, разрывая связь с внешним миром.
В случае сильного наводнения образуется водное поле площадью около 175 квадратных километров, ширина которого иногда составляет от 7 до 8 километров. Болота остаются островами посреди водного поля. Жители Соомаа назвали наводнения пятым сезоном, потому что они повторяются почти каждый год.