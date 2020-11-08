Туристический портал включил регион Эстонии в число лучших национальных парков мира

Соомаа оказался в одном ряду с такими красивыми местами, как старейший в Германии национальный парк Баварский лес, доломитовый национальный парк Беллуно на севере Италии, национальный парк Дурмитори в Черногории и Йотунхеймен на юге Норвегии.

По оценке Worldpackers, Соомаа, возможно, является одним из самых интересных водно-болотных угодий в Северной Европе. Его особенностью является возможность совершать ночные походы с гидом, в ходе которых можно насладиться полной тишиной а, в случае удачи, посмотреть на бобров.

Национальный парк Соомаа

Национальный парк Соомаа площадью 390 квадратных километров был создан для защиты больших болот, пойменных лугов, лесов и культурного наследия в юго-западной части Центральной Эстонии. Как следует из названия, 80 процентов территории национального парка Соомаа составляют болота с заболоченными лугами и лесами.

Жизнь в Соомаа зависит от погоды больше, чем где-либо еще в Эстонии. Весенний паводок, стекающий с возвышенности Сакала, не может сразу вместить реки Соомаа. Таким образом, вода течет в луга и леса и заливает дорогу, разрывая связь с внешним миром.