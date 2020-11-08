Новый правительственный кризис? Карилайд: не хотим выяснять отношения в день отца

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа признал, что сказанное отцом и сыном Хельме повлияло на здоровье коалиции не в лучшую сторону, и фракция Рийгикогу обсудит этот вопрос на следующей неделе.

«Слово премьер-министра стоит в десять раз дороже, и, глядя на реальные действия Министерства обороны, я могу подтвердить, что наша безопасность гарантирована, как никогда прежде. Однако мы признаем, что не всем членам правительства удается быть вежливыми. В такой важный день как День отца мы не стали выяснять отношения в семье. Новая неделя будет рабочей неделей, там и посмотрим», - заключил Карилайд.