Новый правительственный кризис? Карилайд: не хотим выяснять отношения в день отца

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд подтвердил газете Postimees, что на новой рабочей неделе партия обсудит высказывания министров от коалиционной партии EKRE на тему выборов в США.
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа признал, что сказанное отцом и сыном Хельме повлияло на здоровье коалиции не в лучшую сторону, и фракция Рийгикогу обсудит этот вопрос на следующей неделе.
Если несколько недель назад закончился правительственный кризис, также спровоцированный словами Марта Хельме, то сейчас впереди новый кризис? «Мы привыкли к антикризисному управлению», - ответил Postimees Карилайд.
«Слово премьер-министра стоит в десять раз дороже, и, глядя на реальные действия Министерства обороны, я могу подтвердить, что наша безопасность гарантирована, как никогда прежде. Однако мы признаем, что не всем членам правительства удается быть вежливыми. В такой важный день как День отца мы не стали выяснять отношения в семье. Новая неделя будет рабочей неделей, там и посмотрим», - заключил Карилайд.
Министр внутренних дел Март Хельме назвал победившего на президентских выборах в США Джо Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами". Министр финансов Мартин Хельме и депутат Европарламента Яак Мадисон вместе с ним признали факт фальсификации итогов выборов в США, из-за чего Дональд Трамп якобы и остался без второго срока.